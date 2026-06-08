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"Izuzetno opasna" kornjača, nazvana Šila, primećena je kako pliva u šumskom potoku u šumi Penlergare Vali u Velsu. Fondacija koja upravlja ovim prirodnim područjem upozorila je kupače i vlasnike pasa da budu oprezni zbog gmizavca dugog oko 35 centimetara.

Šila, za koju se procenjuje da ima tri ili četiri godine, kasnije je spasena i prevezena 350 kilometara do Nacionalnog centra za dobrobit gmizavaca u Kentu, gde je utvrđeno da je potpuno zdrava.

Kornjače grizlice poreklom su iz Severne i Centralne Amerike, a veruje se da je Šila ilegalno puštena u prirodu. Ova vrsta poznata je po izuzetno snažnom ugrizu zahvaljujući čeljustima nalik kljunu.

Fondacija koja upravlja šumom saopštila je da su ove slatkovodne kornjače "sposobne da izazovu ozbiljne povrede", posebno kada ih sretnete na kopnu.

Direktor Nacionalnog centra za dobrobit gmizavaca, Kris Njumen, rekao je da je njihov ugriz poput "stavljanja ruke između vrata automobila i njihovog snažnog zatvaranja".

Ove kornjače uglavnom love tako što se skrivaju na dnu vode i iznenada napadaju plen iz zasede.

- Ne ulazite u vodu i držite pse podalje od nje. Kornjača grizlica viđena je u vodi u Penlergareu. Naš tim za zaštitu prirode radi na planu za njeno bezbedno hvatanje uz pomoć stručnjaka, jer se životinja skriva kako bi održala telesnu temperaturu (pretpostavljamo da se nalazi u blizini vodopada). Kornjače grizlice mogu biti izuzetno opasne, sa snažnim čeljustima koje mogu izazvati ozbiljne povrede. Ako je primetite, odmah obavestite nekog od zaposlenih - oibjavila je Šuma Penlergare Vali na društvenim mrežama

Nakon spasavanja, za Šilu - koja teži oko kilogram - rečeno je da je kratko vreme bila u stanju "šoka", ali da se sada dobro oporavlja. Njumen je istakao da ove kornjače "imaju lošu reputaciju koja nije u potpunosti zaslužena".

- One nisu agresivne, ali jesu defanzivne. Ugriz bi bio izuzetno bolan, ali vam neće odgristi prst. Kada zagrizu, ne puštaju. To je kao da stavite ruku između vrata automobila i zalupite ih. Ako bi pas stao na nju, sigurno bi se branila.

Prema njegovim rečima, Šila će verovatno završiti u zoološkom vrtu, a smatra da ju je neko namerno pustio u prirodu.

- To nisu životinje koje lako pobegnu. Kornjače se veoma teško izvuku iz svojih nastambi. Nažalost, u ovoj zemlji se svake godine dosta kornjača pušta u prirodu. To je potpuno nezakonito. Problem sa kornjačama grizlicama jeste što su predatori - jedu ribe, daždevnjake i druge životinje. Mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu.

Dodao je da centar u proseku godišnje primi tri do četiri prijave koje se odnose na kornjače grizlice. Među njima je bila i kornjača Flafi, aligatorska grizlica, koja je 2024. godine izvučena iz jednog jezera u grofoviji Kambrija.

Stručnjakinja za egzotične kućne ljubimce iz RSPCA, Evi Baton, izjavila je da je puštanje stranih vrsta, poput kornjača grizlica, u prirodu protivzakonito.