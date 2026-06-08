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Stotine pacijenata Nacionalne zdravstvene službe Engleske pretrpelo je ozbiljnu štetu zbog medicinskih grešaka koje nikada nisu smele da se dogode, uključujući operacije na pogrešnim delovima tela i ostavljanje medicinskih predmeta unutar njih, pokazuju novi podaci.

Godišnji podaci Nacionalne zdravstvene službe Engleske pokazuju da su se od aprila prošle godine do marta ove godine dogodila 403 takozvana incidenta koji nikada ne smeju da se dese, prema analizi Udruženja novinara.

166 operacija na pogrešnom mestu

Ovi incidenti definišu se kao izuzetno ozbiljni propusti u bezbednosti pacijenata koji su potpuno rešivi i koji se, uz pravilne procedure, nikada ne bi smeli dogoditi. Ukupan broj od 403 zabeležena incidenta identičan je broju iz prethodne godine.

Zabeleženo je 166 incidenata povezanih sa operacijama na pogrešnom mestu.

To uključuje 17 pacijenata koji su podvrgnuti zahvatu namenjenom potpuno drugoj osobi, kao i 40 slučajeva gde je lečenje primenjeno na pogrešnoj strani ili delu tela.

U jednom katastrofalnom slučaju, pacijentu je odstranjen organ ili deo tela, iako je prvobitni medicinski plan bio da se taj organ sačuva i spasi.

Takođe, podaci pokazuju da je u osam slučajeva primenjen zahvat koji uopšte nije bio deo hirurškog plana, dok su u četiri slučaja pacijenti podvrgnuti potpuno pogrešnoj proceduri.

Šest osoba je pretrpelo rezove na pogrešnom delu tela, a 30 je primilo injekciju na pogrešnom mestu.

Pored toga, kod 38 pacijenata blokada nerava urađena je na pogrešnoj strani tela, dok je kod 22 osobe uklonjena pogrešna lezija na koži ili uzeta pogrešna biopsija.

Pogrešno ugrađivali implante, proteze...

Pedeset incidenata odnosilo se na ugradnju pogrešnog implanta ili proteze, uključujući četiri slučaja sa kukovima, šest sa spiralama za kontracepciju, 14 sa kolenima i devet sa očnim sočivima.

Ukupno 121 incident odnosio se na strana tela koja su ostala unutar pacijenata nakon završetka operacije ili zahvata. Među zaboravljenim predmetima našlo se 26 žica vodiča, 22 hirurška instrumenta, 21 hirurška gaza, 32 vaginalna tupfera, pet hirurških igala, dve hirurške rukavice, dva smotuljka pamučne vate, jedan nazalni tampon i jedan centralni kateter.

Zabeleženo je i 17 slučajeva gde su lekovi primenjeni na pogrešan način, što uključuje 15 situacija u kojima je lek predviđen za oralno uzimanje dat pacijentu direktno u venu. Još 14 pacijenata pretrpelo je predoziranje insulinom, uglavnom zbog upotrebe pogrešnih špriceva, dok je devet pacijenata primilo pogrešnu krvnu grupu tokom transfuzije.