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Dečak, Ekarat Sričan, igrao se ispred porodične kuće na Tajlandukada je pomahnitali majmun po imenu Čouk skočio na njega. Komšije su ispričale da su čule jezive krike dok je Čouk napadao školarca.

Članovi porodice dotrčali su na mesto napada i zatekli dečaka prekrivenog ugrizima, dok su očnjaci porodičnog ljubimca bili krvavi. Ekarat je još bio živ kada su ga pronašli rođaci i hitno prevezli u bolnicu u Sičonu.

Međutim, sedmogodišnjak je kasnije podlegao povredama 6. juna. Njegova slomljena majka, Darane Sričan (27), rekla je da je jedan od ugriza makakija bio koban.

1/5 Vidi galeriju Makaki majmun ubio dečaka (7) na Tajlandu Foto: Screenshot

- Doktor mi je rekao da moj sin nije mogao da preživi jer mu je ugriz majmuna probio pluća i pogodio vitalni deo tela. Da nije ugrizao baš na tom mestu, bio bi dobro. Suprug mi je prvo rekao da je Ekarat ugrizen samo za nogu, ali kada sam ga videla u bolnici, otkrila sam da ima i ugriz na desnoj strani grudnog koša. Više neću držati majmune. Ako bih ih ponovo držala, možda ni moj drugi sin ne bi preživeo - rekla je majka nastradalog dečaka.

Čouka je 2022. godine sa ulice spasao dečakov deda. Majmun je ranije već usmrtio jednu mačku u komšiluku, ali je porodica uprkos tome nastavila da ga drži kao kućnog ljubimca. Deda, Jarun Sričan, držao je majmuna bez dozvole, što je na Tajlandu protivzakonito.

- U početku sam mislio da sam doneo ispravnu odluku kada sam spasao majmuna, ali sada, nakon svega što se dogodilo, shvatam da sam pogrešio. Moram da ga se odreknem. Više ga neću držati. Kada bih mogao da vratim vreme, nikada ga ne bih odgajao - dodao je, pun kajanja.

Majmun je bio vezan povocem za drvo, ali je nakon smrti unuka Jarun pustio životinju na slobodu. Policija je pokrenula potragu kako bi uhvatila opasnog majmuna pre nego što ponovo nekog napadne.

Životinja je pobegla u obližnje planine, dok su policajci naoružani puškama za uspavljivanje tragali za njom. Srećom, majmun je uhvaćen pre nego što je uspeo da povredi još nekoga. Policija je saopštila da će deda biti pozvan na saslušanje.