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Uzbuna je podignuta u nedelju popodne nakon što se letelica francuske Nacionalne žandarmerije srušila u mestu Bray-Saint-Aignan, u departmanu Loare. Na mesto nesreće upućeno je oko 55 vatrogasaca i 44 vozila u okviru velike akcije spasavanja i potrage.

Francuski ministar unutrašnjih poslova, Lauren Nunjez saopštio je da je jedan žandarm poginuo u nesreći dok je sa kolegama učestvovao u potrazi za nestalom osobom.

- Danas popodne, narednik Dorijan Larigaudrie iz žandarmerijske brigade u Šatonef-sur-Loaru izgubio je život tokom operativne potrage za nestalom osobom zajedno sa svojim kolegama iz vazduhoplovne jedinice žandarmerije iz Vilakublea, kada se njihov helikopter srušio u šumi kod Bre-Sen-Enjana.

Ministar je izrazio "duboku tugu" i uputio saučešće porodici i kolegama poginulog.

- Moje misli su uz dvojicu povređenih pripadnika službe i njihove najbliže.

Prefektura departmana Loare saopštila je da su se u helikopteru nalazila tri žandarma.

- Pilot i mehaničar prevezeni su u kritičnom stanju u Univerzitetsku bolnicu u Orleanu. Treći pripadnik službe je preminuo - navedeno je u saopštenju.

Predsednik stranke "Nacionalno okupljanje", Žordan Bardela, prvobitno je izjavio da je u nesreći stradalo više osoba, ali nije izneo dodatne detalje. U ranijem saopštenju lokalnog prefekta navedeno je:

- Sve moje misli su uz pripadnike francuske Nacionalne žandarmerije nakon strašne helikopterske nesreće koja se dogodila u departmanu Loare. Svakog dana u Francuskoj hiljade žena i muškaraca u uniformi rizikuju svoje živote kako bi nas zaštitili. Nacija im duguje zahvalnost i poštovanje.

Zvaničnici za sada nisu objavili informacije o mogućem uzroku pada letelice. Standardni helikopter francuske žandarmerije obično ima posadu od jednog ili dva pilota i može da prevozi između četiri i osam putnika.

(Kurir.rs/The Sun)

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