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Ruske vlasti su danas osudile ulogu Evropske unije (EU) na juče održanim parlamentarnim izborima u Jermeniji, na kojima je pobedila stranka premijera Nikola Pašinijana, preneli su ruski mediji.

1/8 Vidi galeriju Parlamentarni izbori u Jermeniji Foto: Anthony Pizzoferrato/AP

- Parlamentarni izbori su održani u kontekstu neviđenog pritiska na opoziciju i mešanja Zapada, pre svega EU - rekla je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova, Marija Zaharova.

1/7 Vidi galeriju Samit EU i Jermenije u Jerevanu, obraćanje predsednika Evropskog saveta Antonija Košte, jermenskog premijera Nikola Pašinjana i predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen Foto: Anthony Pizzoferrato/AP

Ona je dodala da su čitava izborna kampanja i samo glasanje održani "u atmosferi teške represije jermenskih vlasti protiv opozicionih partija i pokreta, njihovih aktivista i njihovih pristalica".

Portparol Kremlja, Dmitrij Peskov je, sa svoje strane, rekao novinarima da je tokom izbora došlo do brojnih nepravilnosti, bez davanja dodatnih detalja. Jermenski premijer, Nikol Pašinijan, koji se okrenuo ka Zapadu, pobedio je na parlamentarnim izborima.

1/44 Vidi galeriju Nikol Pašinjan Foto: MAXIM SHEMETOV / POOL/REUTERS POOL, LAURENT GILLIERON/KEYSTONE, ALEXANDER VILF / HOST PHOTO AGENCY RIA NOVOSTI HANDOUT/HOST PHOTO AGENCY RIA NOVOSTI

Njegovi protivnici osudili su nepravilnosti, a njegov glavni rival Samvel Karapetjan i hapšenje članova njegovog predizbornog tima. EU i evropski lideri izrazili su podršku Nikolu Pašinijanu i obećali pomoć Jermeniji da se suprotstavi Moskvi, preneli su francuski mediji.