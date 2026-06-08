RUSIJA OPTUŽILA EU ZA MEŠANJE U IZBORE U JERMENIJI: Zaharova i Peskov udarili na Brisel, Pašinjanova pobeda im nije po volji!
Ruske vlasti su danas osudile ulogu Evropske unije (EU) na juče održanim parlamentarnim izborima u Jermeniji, na kojima je pobedila stranka premijera Nikola Pašinijana, preneli su ruski mediji.
- Parlamentarni izbori su održani u kontekstu neviđenog pritiska na opoziciju i mešanja Zapada, pre svega EU - rekla je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova, Marija Zaharova.
Ona je dodala da su čitava izborna kampanja i samo glasanje održani "u atmosferi teške represije jermenskih vlasti protiv opozicionih partija i pokreta, njihovih aktivista i njihovih pristalica".
Portparol Kremlja, Dmitrij Peskov je, sa svoje strane, rekao novinarima da je tokom izbora došlo do brojnih nepravilnosti, bez davanja dodatnih detalja. Jermenski premijer, Nikol Pašinijan, koji se okrenuo ka Zapadu, pobedio je na parlamentarnim izborima.
Njegovi protivnici osudili su nepravilnosti, a njegov glavni rival Samvel Karapetjan i hapšenje članova njegovog predizbornog tima. EU i evropski lideri izrazili su podršku Nikolu Pašinijanu i obećali pomoć Jermeniji da se suprotstavi Moskvi, preneli su francuski mediji.
Sama Rusija je optužena za mešanje u jermenske izbore, posebno kroz kampanju dezinformacija usmerenu na birače.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)