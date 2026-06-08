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Generalštab Ukrajine saopštio je da su ukrajinske snage tokom noći izvele napade na ruski region Krasnodarski kraj, pogodivši naftnu pretovarnu bazu Grušovaja u blizini Novorosijska. Taj kompleks je jedno od najvećih pretovarnih čvorišta za naftu i naftne derivate na jugu Rusije.

Ruske regionalne vlasti potvrdile su da je ukrajinski dron izazvao požar u tom postrojenju, dodajući da nema žrtava. Iako nisu komentarisali razmere štete, naveli su da je u gašenju požara učestvovalo 130 spasilaca.

Ukrajinaje još pogodila "linearnu proizvodno-dispečersku stanicu" Krasni Jar u Volgogradskoj oblasti, gde je, prema navodima, izbio požar.

1/9 Vidi galeriju Napad Ukrajine na Donjeck, Lugansk, Krim i Voronjež Foto: screenshot X

Ruski guverner Andrej Bočarov nije precizirao čime se to postrojenje bavi, ali je rekao da nema povređenih.

Ukrajina je takođe tokom noći izvela napade na naftnu bazu Semikholodeckaja na Krimu, nakon čega je izbio požar. Prema saopštenju objavljenom na Telegramu, baza se koristi za skladištenje rezervi goriva namenjenih snabdevanju ruske vojske.

Takođe je ukrajinski dron tokom noći pogodio putnički voz koji je saobraćao na relaciji Moskva–Simferopolj na Krimu, pri čemu je vozač ranjen, a njegov pomoćnik poginuo, saopštio je rano jutros lider regiona, kojeg je postavio Kremlj, Sergej Aksjonov.

Aksjonov je dodao da nijedan putnik nije povređen. Ipak, sav putnički železnički saobraćaj na Krimu je obustavljen nakon napada, putnici su evakuisani, a obezbeđeni su zamenski autobusi, saopštio je istog jutra ruski železnički operater Grand servis ekspres na Telegramu.

Na pitanje da li je Kremlj zabrinut zbog moguće nestašice goriva na Krimu, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Ministarstvo energetike i druge nadležne službe rade na setu mera kako bi odgovorile na situaciju.

1/6 Vidi galeriju Napad Ukrajine na Rusiju. Dronovima su gađani luka Kronštat kod Sankt Peterburga, napadnuta je Moskva, luka Sevastopolj na Krimu, Soči... Foto: Printskrin

- Zaista postoje određeni problemi u ovom trenutku. Mere se preduzimaju - rekao je.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su tokom noći oborili 310 ukrajinskih dronova, uključujući i iznad Moskovske oblasti, zapadne i jugozapadne Rusije, kao i iznad Krima te Crnog i Azovskog mora.

Rusijaje, s druge strane, napala Ukrajinu sa 155 dronova, od kojih je ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila ili omela 124, saopštilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo.

Gađane su oblasti Harkova, Dnjepropetrovska, Odese i Černigova, a bilo je povređenih i materijalne štete, saopštile su regionalne vlasti.

1/3 Vidi galeriju Ukrajinski napad na Sankt Peterburg, rodni grad ruskog predsednika Vladiimira Putina Foto: STR/AP

Ukrajinski predsednik, Volodimir Zelenski potvrdio je da je ruski oligarh Roman Abramovič imao ulogu posrednika u razmeni poruka između Kijeva i Moskve.

Zelenski je za Skaj njuz izjavio da je bivši vlasnik premijerligaškog kluba Čelsi doputovao u Kijev sa porukom ruskog predsednika Vladimira Putina.

Prema rečima Zelenskog, Abramovič je preneo poruku da Rusi "žele da razumeju na šta je Kijev spreman" i ponudio se da prenese odgovor Putinu.

U međuvremenu, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas saopštila je da novi, predloženi paket sankcija protiv Rusije obuhvata 80 stavki, usmerenih na ruski "vojno-industrijski kompleks, one koji krše ljudska prava i propagandiste".