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Ogroman požar koji je izbio u centru za reciklažu u južnom Londonu doneo je potpuni kolaps i zaustavio saobraćaj u vreme večernjeg špica.

Gust crni dim kulja iz pogona za otpad i vidi se kilometrima daleko, zbog čega su zatvorene sve železničke linije između stanica London Bridž i Dartford.

Požar je buknuo oko 18.30 časova, a mašinovođe su odmah obavestile putnike o incidentu na objektu koji se nalazi tik uz prugu. Putnici koji su se zatekli na stanici London Bridž prijavili su da se u celoj oblasti oseća snažan miris paljevine.

Na terenu 100 vatrogasaca, građanima naređeno da zatvore prozore

Oko 100 vatrogasaca sa 15 vatrogasnih vozila trenutno se bori sa vatrenom stihijom u ulici Lendman Vej u Bermondsiju.

Londonska vatrogasna brigada saopštila je da su na teren poslata i specijalna vozila sa okretnim merdevinama dužine 32 metra kako bi se požar gasio odozgo.

"Prve od mnogobrojnih poziva primili smo u 18.32 i na teren su odmah upućene ekipe iz Deptforda, Old Kent Rouda, Griniča i okolnih stanica“, izjavio je portparol vatrogasne službe.

Zbog ogromne količine gustog dima koji se širi ovim delom Londona, lokalnom stanovništvu je izdato hitno upozorenje da drže zatvorene prozore i vrata na svojim domovima.

Železnički saobraćaj u potpunom prekidu

Portparol železničke kompanije "Temslink“ potvrdio je da je situacija kritična i da su zbog požara na imanju blizu pruge blokirane sve linije koje povezuju ove ključne stanice.