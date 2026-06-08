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Ogroman požar koji je izbio u centru za reciklažu u južnom Londonu doneo je potpuni kolaps i zaustavio saobraćaj u vreme večernjeg špica.

Gust crni dim kulja iz pogona za otpad i vidi se kilometrima daleko, zbog čega su zatvorene sve železničke linije između stanica London Bridž i Dartford.

Požar je buknuo oko 18.30 časova, a mašinovođe su odmah obavestile putnike o incidentu na objektu koji se nalazi tik uz prugu. Putnici koji su se zatekli na stanici London Bridž prijavili su da se u celoj oblasti oseća snažan miris paljevine.

Na terenu 100 vatrogasaca, građanima naređeno da zatvore prozore

Oko 100 vatrogasaca sa 15 vatrogasnih vozila trenutno se bori sa vatrenom stihijom u ulici Lendman Vej u Bermondsiju.

Londonska vatrogasna brigada saopštila je da su na teren poslata i specijalna vozila sa okretnim merdevinama dužine 32 metra kako bi se požar gasio odozgo.

"Prve od mnogobrojnih poziva primili smo u 18.32 i na teren su odmah upućene ekipe iz Deptforda, Old Kent Rouda, Griniča i okolnih stanica“, izjavio je portparol vatrogasne službe.

Zbog ogromne količine gustog dima koji se širi ovim delom Londona, lokalnom stanovništvu je izdato hitno upozorenje da drže zatvorene prozore i vrata na svojim domovima.

Železnički saobraćaj u potpunom prekidu

Portparol železničke kompanije "Temslink“ potvrdio je da je situacija kritična i da su zbog požara na imanju blizu pruge blokirane sve linije koje povezuju ove ključne stanice.

Nadležne službe su na terenu, ali se očekuje da će saobraćajni haos potrajati tokom cele večeri.

(Kurir.rs/Metro/P.V.)

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