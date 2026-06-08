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U ruskom napadu dronom na stambeno područje Zaporožja8. juna poginule su dve osobe, dok je 18 ljudi ranjeno, među kojima su četvoro dece i dvoje tinejdžera, saopštili su regionalni zvaničnici.

U napadu su oštećene kuće i infrastruktura, dok su hitne službe intervenisale na licu mesta.

Napad je usledio dan nakon što su ruske snage izvele napade navođenim avionskim bombama u drugim delovima Zaporoške oblasti, uključujući naselje Balabine, gde su poginula tri civila.

Ruski dron pogodio je stambeni deo Zaporožja u ponedeljak popodne, 8. juna, usmrtivši dve osobe i ranivši više njih, saopštio je načelnik Zaporoške regionalne vojne administracije Ivan Fedorov.

U objavi na Telegramu, Fedorov je naveo da su u napadu oštećene stambene zgrade i infrastrukturni objekti. Prvobitno je bilo prijavljeno petoro povređenih, ali je broj kasnije porastao na 15, a vlasti su potvrdile i dva smrtna slučaja.

U naknadnom saopštenju Fedorov je naveo da je broj ranjenih porastao na najmanje 18, uključujući četvoro dece.

- Ruski dronovi oštetili su stambene zgrade i vozila, a uništili su i tezge na pijaci. Dve žene su poginule u ovom napadu - napisao je on.

Prema njegovim rečima, medicinska pomoć bila je potrebna za 18 osoba, među kojima su četvoro dece uzrasta od pet, deset, dvanaest i trinaest godina, kao i dvoje tinejdžera - petnaestogodišnja devojčica i sedamnaestogodišnji mladić.

Vlasti su saopštile da svi povređeni primaju medicinsku negu, dok su ekipe hitne pomoći i dalje angažovane na mestu napada. Istovremeno se utvrđuje puni obim pričinjene štete.

Dan ranije, u nedelju 7. juna ujutru, ruske snage izvele su seriju udara na Zaporožje, što je izazvalo nestanke struje u pojedinim delovima grada.

Fedorov je rekao da je ruska taktička avijacija, verovatno avioni tipa "suhoj" Su-34, izvela napad navođenim avionskim bombama (KAB) na naselje Balabine.

Napad je izazvao velika razaranja u stambenim četvrtima, a ulice su bile prekrivene razbijenim staklom, šutom i fragmentima bombi. Glavna zona udara nalazila se u blizini stajališta javnog prevoza.

Prema Fedorovu, u napadu su poginula tri civila, dok su još tri osobe ranjene.