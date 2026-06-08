(UZNEMIRUJUĆE) UBIJENE DVE ŽENE, 18 RANJENIH! Brutalan napad na pijacu i stambeno naselje u Zaporožju! ZUJANJE drona, ljudi beže sa decom, a onda EKSPLOZIJA!
U ruskom napadu dronom na stambeno područje Zaporožja8. juna poginule su dve osobe, dok je 18 ljudi ranjeno, među kojima su četvoro dece i dvoje tinejdžera, saopštili su regionalni zvaničnici.
U napadu su oštećene kuće i infrastruktura, dok su hitne službe intervenisale na licu mesta.
Napad je usledio dan nakon što su ruske snage izvele napade navođenim avionskim bombama u drugim delovima Zaporoške oblasti, uključujući naselje Balabine, gde su poginula tri civila.
Ruski dron pogodio je stambeni deo Zaporožja u ponedeljak popodne, 8. juna, usmrtivši dve osobe i ranivši više njih, saopštio je načelnik Zaporoške regionalne vojne administracije Ivan Fedorov.
U objavi na Telegramu, Fedorov je naveo da su u napadu oštećene stambene zgrade i infrastrukturni objekti. Prvobitno je bilo prijavljeno petoro povređenih, ali je broj kasnije porastao na 15, a vlasti su potvrdile i dva smrtna slučaja.
U naknadnom saopštenju Fedorov je naveo da je broj ranjenih porastao na najmanje 18, uključujući četvoro dece.
- Ruski dronovi oštetili su stambene zgrade i vozila, a uništili su i tezge na pijaci. Dve žene su poginule u ovom napadu - napisao je on.
Prema njegovim rečima, medicinska pomoć bila je potrebna za 18 osoba, među kojima su četvoro dece uzrasta od pet, deset, dvanaest i trinaest godina, kao i dvoje tinejdžera - petnaestogodišnja devojčica i sedamnaestogodišnji mladić.
Vlasti su saopštile da svi povređeni primaju medicinsku negu, dok su ekipe hitne pomoći i dalje angažovane na mestu napada. Istovremeno se utvrđuje puni obim pričinjene štete.
Dan ranije, u nedelju 7. juna ujutru, ruske snage izvele su seriju udara na Zaporožje, što je izazvalo nestanke struje u pojedinim delovima grada.
Fedorov je rekao da je ruska taktička avijacija, verovatno avioni tipa "suhoj" Su-34, izvela napad navođenim avionskim bombama (KAB) na naselje Balabine.
Napad je izazvao velika razaranja u stambenim četvrtima, a ulice su bile prekrivene razbijenim staklom, šutom i fragmentima bombi. Glavna zona udara nalazila se u blizini stajališta javnog prevoza.
Prema Fedorovu, u napadu su poginula tri civila, dok su još tri osobe ranjene.
Dvoje stradalih nalazilo se na autobuskom stajalištu kada je bomba pogodila to područje. Jedan muškarac poginuo je na licu mesta, dok je drugi zadobio teške povrede, uključujući gubitak ekstremiteta i preminuo je u vozilu hitne pomoći tokom transporta ka bolnici.