OPSADNO STANJE U NJUJORKU, SVE VRVI OD POLICIJE! Šestoro ljudi izbodeno nožem uoči sportskog SPEKTAKLA na kojem će prisustvovati i Tramp! (FOTO/VIDEO)
Napad se dogodio manje od 24 sata uoči treće utakmice finala NBA lige, koja će biti odigrana u susednom "Medison skver garden" i privući hiljade navijača, prenosi AP.
Napad na jednoj od najprometnijih stanica
Do napada je došlo oko 19 časova na jednom od najprometnijih saobraćajnih čvorišta u Sjedinjenim Državama.
Stanica "Pen stejšn", veliki železnički kompleks smešten ispod Medison skver gardena, opslužuje linije Amtraka, Long ajlend železnice, Njujork tranzita i njujorškog metroa, a kroz nju svakodnevno prolaze stotine hiljada putnika.
Prema podacima gradske vatrogasne službe, hitna pomoć zbrinula je jednu osobu sa teškim povredama, dve sa povredama srednje težine i dve sa lakšim povredama.
Svih petoro prevezeno je u bolnicu Belevu, dok je šesta osoba, čije stanje nije odmah bilo poznato, prebačena u drugu bolnicu.
Napad uoči velikog NBA finala
Nasilje je izbilo dok se Njujork priprema za jedan od najvećih sportskih događaja poslednjih decenija.
Večerašnja utakmica između "Njujork Niksa" i "San Antonio Sparsa" prva je utakmica finala NBA lige koja se u "Medison Skver Gardenu" igra od 1999. godine, pa se u areni očekuju ogromne gužve.
Dolazak na utakmicu najavio je i bivši predsednik SAD Donald Tramp, zbog čega su na snazi opsežne bezbednosne mere koje sprovode Tajna služba, njujorška policija i druge agencije u okolini dvorane i susednih blokova.
Vlasti se za sada nisu izjasnile o tome da li će napad nožem uticati na planove obezbeđenja.
Istraga u toku
Policija Amtraka saopštila je da istražuje napad i da se osumnjičeni nalazi u pritvoru. Vlasti još nisu objavile njegov identitet niti moguće optužbe, a za sada nije poznato ni šta je prethodilo napadu i da li su žrtve bile namerno odabrane mete.
Do kasno u nedelju uveče haos na stanici zamenila je uobičajena slika. Putnici su prolazili sa prtljagom pored ograđenog područja u blizini perona 5 i 6, gde su na podu i dalje bili vidljivi tragovi napada, uključujući medicinske rukavice, odbačene zavoje i mrlje krvi.