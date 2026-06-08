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Napad se dogodio manje od 24 sata uoči treće utakmice finala NBA lige, koja će biti odigrana u susednom "Medison skver garden" i privući hiljade navijača, prenosi AP.

1/12 Vidi galeriju Napad nožem u Njujorku na železničkoj stanici. Ranjeno šest osoba, napadač uhapšen. Foto: Printskrin, x

Napad na jednoj od najprometnijih stanica

Do napada je došlo oko 19 časova na jednom od najprometnijih saobraćajnih čvorišta u Sjedinjenim Državama.

Stanica "Pen stejšn", veliki železnički kompleks smešten ispod Medison skver gardena, opslužuje linije Amtraka, Long ajlend železnice, Njujork tranzita i njujorškog metroa, a kroz nju svakodnevno prolaze stotine hiljada putnika.

Prema podacima gradske vatrogasne službe, hitna pomoć zbrinula je jednu osobu sa teškim povredama, dve sa povredama srednje težine i dve sa lakšim povredama.

Svih petoro prevezeno je u bolnicu Belevu, dok je šesta osoba, čije stanje nije odmah bilo poznato, prebačena u drugu bolnicu.

Napad uoči velikog NBA finala

Nasilje je izbilo dok se Njujork priprema za jedan od najvećih sportskih događaja poslednjih decenija.

Večerašnja utakmica između "Njujork Niksa" i "San Antonio Sparsa" prva je utakmica finala NBA lige koja se u "Medison Skver Gardenu" igra od 1999. godine, pa se u areni očekuju ogromne gužve.

Dolazak na utakmicu najavio je i bivši predsednik SAD Donald Tramp, zbog čega su na snazi opsežne bezbednosne mere koje sprovode Tajna služba, njujorška policija i druge agencije u okolini dvorane i susednih blokova.

Vlasti se za sada nisu izjasnile o tome da li će napad nožem uticati na planove obezbeđenja.

Istraga u toku

Policija Amtraka saopštila je da istražuje napad i da se osumnjičeni nalazi u pritvoru. Vlasti još nisu objavile njegov identitet niti moguće optužbe, a za sada nije poznato ni šta je prethodilo napadu i da li su žrtve bile namerno odabrane mete.