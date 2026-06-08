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Ova odluka predstavlja najznačajniju presudu u korupcionaškom slučaju u istoriji nezavisne Ukrajine.

Knjazev, koji je bio optužen za primanje mita, u potpunosti je priznao krivicu i pristao da svedoči protiv svojih saučesnika, saopštilo je Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije (SAPO).

U skladu sa sporazumom, Visoki antikorupcijski sud osudio ga je na pet godina zatvora i zabranio mu obavljanje sudskih i poslova u organima reda u periodu od tri godine.

Sud je takođe naložio oduzimanje Knjazevljevog stana i kuće, njegove ušteđevine vredne više od 200.000 dolara, kao i mita u iznosu od 1,25 miliona dolara.

Pored toga, pristao je da donira 1,1 milion dolara Oružanim snagama Ukrajine preko humanitarne organizacije "Come Back Alive". Knjazev je optužen za primanje mita 2023. godine. Nakon toga smenjen je sa funkcije izglasavanjem nepoverenja.

Iste godine, Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) optužio je ukrajinskog oligarha Kostjantina Ževaga da je podmitio Knjazeva kako bi dobio sudsku presudu u svoju korist. Suđenje u slučaju Knjazev počelo je 2024. godine.