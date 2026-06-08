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Ukrajinske snage ponovo su zauzele skoro 100 kvadratnih kilometara više teritorije nego što su izgubile duž linije fronta u maju, čime je ukupan napredak od početka 2026. godine porastao na više od 600 kvadratnih kilometara, rekao je glavnokomandujući Oleksandr Sirski 8. juna. Sirski nije precizirao koliko je tačno teritorije oslobođeno od ruskih snaga tokom maja.

Ranije, u proceni objavljenoj 1. juna, ukrajinska monitoring grupa "DeepState" navela je da je Ukrajinaosvojila više teritorije nego što je Rusija zauzela u maju, što je označilo prvi mesečni neto pad ruskog napredovanja od 2023. godine.

Situacija na liniji fronta ostaje složena i promenljiva, dok ruske snage nastavljaju pokušaje napredovanja na istoku i jugu Ukrajine usred značajnog povećanja borbenih aktivnosti, rekao je Sirski na Fejsbuku.

1/7 Vidi galeriju General Oleksandr Sirski, glavnokomandujući ukrajinske vojske Foto: Presidential Office of Ukraine / imago stock&people / Profimedia, EPA, Youtube/Army TV – Ukrainian military channel/mil.gov.ua

Najintenzivnije borbe vode se u pravcu Pokrovskau Donjeckoj oblasti, zatim u Aleksandrovskom pravcu, koji se nalazi na spoju Donjecke, Zaporoške i Dnjepropetrovske oblasti, kao i u pravcu Huljajpolja u Zaporoškoj oblasti, naveo je glavnokomandujući.

Ukrajinske snage zadržavaju inicijativu u "određenim delovima" fronta, iako Sirski nije precizirao gde tačno.

Ukrajinske snage su tokom prošlog meseca pogodile više od 88.000 ruskih vojnih ciljeva i ubile ili ranile više od 30.500 ruskih vojnika.

Ukrajinske duboke operacije takođe su pogodile 111 ruskih vojno-industrijskih, energetskih i naftnih objekata, uz procenjenu štetu od 1,058 milijardi dolara, prema Sirskom.

Volodimir Zelenski i Oleksandr Sirski Foto: Ministarstvo Odbrane Ukrajine

U maju je ukrajinska mornarica sprovela oko 1.500 operacija za obezbeđivanje civilnog brodskog saobraćaja u zoni sukoba, omogućivši da 633 broda stignu do luka u Odesi i duž Dunava, dodao je Sirski.

Rusija nije uspela da postigne "nikakav realan zamah" u svojoj prolećnoj ofanzivi i u poslednjim mesecima nije zauzela toliko teritorije koliko je to činila u istom periodu ranijih godina, rekao je penzionisani australijski general-major Mik Rajan.

On je, međutim, naglasio da će druga polovina godine, posebno jesenji meseci, pokazati koliko je Ukrajina unapredila svoju vojnu efikasnost u 2026. godini, jer je to period kada se obično vode najintenzivnije borbe.

1/9 Vidi galeriju Borbe kod Pokrovska Foto: Printskrin X

- Rekao bih da postoji tračak nade da bi prekretnica mogla da dođe, jer su najubojitiji delovi godine u kopnenom ratu uglavnom u drugoj polovini godine, a ne u prvoj - rekao je Rajan za "Kijev independent" u maju.

Ruski neuspesi u maju došli su u trenutku kada je Ukrajina pojačala napore da poremeti ruske linije snabdevanja.

U okviru kampanje "logistička blokada", ukrajinske snage su gađale i uništile stotine ruskih kamiona za snabdevanje koristeći sve veći broj dronova srednjeg dometa.