(VIDEO) POGLEDAJTE SUSRET SA MORSKOM NEMANI U ITALIJI! Objavljen snimak, veruje se da je PRVI U ISTORIJI: Ono što je prišlo roniocima SLEDILO IH JE (VIDEO)
Zabeležen je izuzetno redak i neverovatan trenutak kada se ronilac našao licem u lice sa velikom belom ajkulom u blizini poznatog turističkog mesta.
Na snimku se vidi ovaj vrhunski predator, dug oko četiri metra, kako mirno pliva Sredozemnim morem, praćen manjim jatom riba. Veruje se da je ovo prvi put da je ova vrsta zabeležena podvodnim snimkom u mediteranskim vodama.
Snimak susreta sa ajkulom pogledajte ispod:
Ronilac Derk Remers, koji je doživeo susret kod obale Italije, istakao je da je ovo za njega jedinstveno i neponovljivo iskustvo.
Kako je naveo, velika bela ajkula se pojavila u blizini olupine, praktično neposredno ispred njega i njegovih kolega, što niko nije očekivao.
- Bila je to velika životinja i nismo uopšte očekivali tako nešto. Otplivala bi, pa se ponovo okrenula i vratila. Prsti su mi drhtali dok sam pokušavao da uključim kameru. Zapravo, najveći strah mi je bio da ću propustiti trenutak jer aparat neće proraditi - rekao je Remers.
Kako se priseća Remers, ajkula je prvo prošla pored njih, zatim se okrenula, nakratko se "suočila" s njima, pa se ponovo vratila.
- Bila je očigledno radoznala, ne agresivna. Delovala je veoma opušteno, kao da je znala da je glavna. Kada smo počeli da duvamo mehuriće, malo je ubrzala brzinu i nestala u plavetnilu - priseća se Remers.
Naučnici ističu da je ovo viđenje od ogromnog značaja, budući da je prekomerni ribolov doveo veliku belu ajkulu na samu ivicu izumiranja u Sredozemnom moru. Zaštitnici prirode naglašavaju da javnost ne treba da bude uplašena zbog ovog događaja. Umesto toga, nadaju se da će ovaj snimak podstaći nadležne vlasti da hitno proglase zaštićena morska područja u Sredozemlju.
Mogu da porastu preko 6 metara i teže više od 2.000 kg, što ih čini najvećim predatorskim ribama na planeti.
Sposobne su da osete samo jednu kap krvi u 100 litara vode, a plen mogu da lociraju sa udaljenosti od čak jednog kilometra.
Kada vrebaju plen iz zasede, u kratkim sprintovima mogu razviti brzinu do 40 km/h.
Crna serija u Australiji: Porast napada ajkula
Dok susret u Evropi budi nadu kod ekologa, u Australiji vlada velika zabrinutost zbog niza tragičnih incidenata. Tokom maja, na popularnom turističkom ostrvu Rotnest u blizini Perta, velika bela ajkula usmrtila je 38-godišnjeg muškarca.
Napad se dogodio oko 10 časova ujutru, nakon čega je usledila hitna i dramatična akcija spasavanja. Žrtva je čamcem prevezena do pristaništa u zalivu Džordi, gde su lekari i policija, pred očima šokiranih prolaznika, pokušali reanimaciju. Nažalost, povrede su bile preteške i muškarcu nije bilo spasa.
Ovaj napad je samo deo crnog bilansa koji je pogodio australijsku obalu ove godine.
Podsetimo, u januaru su u okolini Sidneja zabeležena čak četiri napada u roku od svega 48 sati. Među žrtvama je bio i dvanaestogodišnji Nik Antić, koji je preminuo u bolnici nedelju dana nakon što ga je napala ajkula (pretpostavlja se da je reč o bik-ajkuli).
Kurir.rs