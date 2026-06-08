Mogu da porastu preko 6 metara i teže više od 2.000 kg, što ih čini najvećim predatorskim ribama na planeti.

Sposobne su da osete samo jednu kap krvi u 100 litara vode, a plen mogu da lociraju sa udaljenosti od čak jednog kilometra.

Kada vrebaju plen iz zasede, u kratkim sprintovima mogu razviti brzinu do 40 km/h.