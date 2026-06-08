Slušaj vest

Zemljotres magnitude 6,1 pogodio je danas zapad Kube, usled čega su se tresle zgrade u glavnom gradu Havani i na drugim mestima.

Nema, za sada, izveštaja o šteti ili žrtvama.

Epicentar je bio na dubini od 10 kilometara u vodama zapadno od Havane, saopštio je Američki geometeorološki zavod.

Zemljotres se osetio čak na Floridi.

Do potresa je došlo na rasedu Oriente koji se nalazi nadomak jugoistočne obale Kube.

Potresi na ovom rasedu su izazivali velike štete.

Poslednji veliki iz 2020. godine imao je magnitudu od 7,7 i napravio je štetu na Kubi i Kajmanskim ostrvima.

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePlanetaOBJAVLJEN SNIMAK URUŠAVANJA ZGRADE! Novi detalji o razornom zemljotresu na Filipinima, broje se mrtvi i povređeni (FOTO/VIDEO)
x EPA Philippine Coast Guard Handou.jpg
PlanetaPAKAO PRVOG DANA ŠKOLSKE GODINE, ZEMLJOTRES 7,8 RIHTERA, RASTE BROJ MRTVIH! Ljuljao se General Santos, padale zgrade, deca prestavljena, uzbuna na CUNAMI (FOTO)
x01 EPA Philippine Red Cross Handout.jpg
Bosna i HercegovinaDOBRO SE ZATRESLO KOD PRIJEDORA! Zemljotres se osetio i u Hrvatskoj!
BiH, Hrvatska
Hrvatska"KAO DA JE GRANATA PALA" Zemljotres pogodio Hrvatsku, epicentar nedaleko od Gline, svedoci opisali trenutak kad se sve zatreslo
zemljotres.jpg