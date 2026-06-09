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Kina je u ponedeljak počela izgradnju velikog projekta plovnog puta, uključujući i ono što bi trebalo da postane najveća unutrašnja brodska prevodnica na svetu. To je odgovor na rastuću potražnju za rečnim transportom na Jangceu, trećoj najdužoj reci na planeti.

Potpredsednik Vlade Kine, Ding Sjuesjang, ujedno i član Stalnog komiteta Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, označio je početak izgradnje novog plovnog puta na Tri klisure na svečanosti održanoj u gradu Jičang u provinciji Hubei u centralnoj Kini. Projekat vredan 77,2 milijarde juana (11,3 milijarde američkih dolara), predviđa izgradnju novog sistema komora za prolazak brodova severno od postojeće prevodnice kod brane Tri klisure, najvećeg hidrotehničkog projekta na svetu, kao i unapređenje plovidbene infrastrukture na manjoj brani nizvodno.

Po završetku radova, godišnji kapacitet transporta kroz područje Tri klisure biće gotovo udvostručen i dostići će 336 miliona tona. Niu Sinćijang, akademik Kineske inženjerske akademije, rekao je da bi projekat trebalo da postavi svetske rekorde u izgradnji unutrašnjih brodskih prevodnica po dimenzijama plovila za koja je namenjen, veličini komora i obimu zemljanih radova. „Poseban naglasak u projektovanju stavljen je na zaštitu životne sredine, a to uključuje izgradnju posebnih prolaza za ribe i primenu građevinskih metoda koje u najvećoj mogućoj meri smanjuju uticaj na ribe i druge vodene vrste“, rekao je Niu. To je prvi veliki projekat čija je izgradnja započeta tokom perioda 15. petogodišnjeg plana razvoja Kine (2026–2030), koji predstavlja ključnu fazu u naporima zemlje da ubrza ostvarivanje cilja socijalističke modernizacije do 2035. godine.