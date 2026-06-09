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Američki vojni helikopter Apač srušio se juče u blizini Ormuskog moreuza, a dva člana posade su spasena i na bezbednom su nakon incidenta.

To je objavio Njujork tajms pozivajući se na dve osobe upoznate s incidentom.

Jedan od izvora njujorškog lista kazao je da nije odmah bilo jasno da li je helikopter oboren iranskom vatrom ili je došlo do mehaničkog kvara ili nekog drugog problema.

Osoba koja je inistirala na anonimnosti rekla je da je u toku istraga o incidentu koji se dogodio nakon nekoliko dana eskalacije neprijateljstava u regionu.

Sukobi su kulminirali međusobnim raketnim udarima Izraela i Irana pre nego što je ponovo uspostavljen krhki prekid vatre.

Trampova administracija ćuti

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa nije objavila ništa u vezi s obaranjem helikoptera do trenutka kada je Njujork tajms sinoć kontaktirao pres-službu Bele kuće za komentar.

Navodi se da Trampov portparol nakon tog upita nije odmah izdao saopštenje o incidentu.

Borbeni helikopter Apač Foto: EPA / Georgi Licovski

Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske takođe nije odgovorila na zahtev za komentar.

Američka vojska je koristila Apač, kao i naoružane dronove MQ-9 Riper i borbene avione F/A-18 i F-35, u okviru agresivnih napora CENTCOM da uzvrati na iransku blokadu Ormuskog moreuza za veći deo komercijalnog saobraćaja koji je tu prolazio pre rata Izraela i SAD protiv Teherana.

Prvi ovakav gubitak

Njujork tajms navodi da je Iran oborio oko 30 dronova Riper, a nekoliko američkih borbenih aviona je izgubljeno pod udarima kako neprijateljske tako i prijateljske vatre od početka najnovijeg sukoba na Bliskom istoku 28. februara.

1/10 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

List naglašava da bi, međutim, ovo bio prvi Apač koji su SAD izgubile u ovom sukobu.

Puno ime ovog helikoptera je AH-64 Apač, naoružan je raketama Helfajer i predstavlja jednu od najstrašnijih borbenih letelica koje dejstvuju u regionu.

Apači patroliraju Ormuskim moreuzom, strateškim važnim plovnim putem, kako bi sprečili napade malih iranskih borbenih čamaca i oborili dronove trupa pod kontrolom Teherana.