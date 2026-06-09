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Francuska i Nemačka su odustale od plana zajedničke izgradnje borbenog aviona nove generacije, a napuštanje projekta poznatog kao Budući borbeni vazduhoplovni sistem (Future Combat Air System - FCAS) obrazloženo je dubokim neslaganjima između industrija dve zemlje.

Ovo je veliki udarac viziji koju je francuski predsednik Emanuel Makron imao u pogledu snažnije integracije evropskog odbrambenog sektora.

Briselski sajt Politiko ocenjuje da ovaj neuspeh pokazuje sve teškoće navođenja evropskih zemalja na saradnju na složenim i skupim multinacionalnim programima, uprkos zabrinutosti u vezi sa kapacitetima za odvraćanja Rusije, kao i sa pouzdanošću saveza sa SAD.

- Predsednik (Emanuel) Makron i savezni kancelar (Fridrih Merc) došli su do zajedničkog zaključka da kompanije koje su uključene (u projekat) neće moći da se udruže kako bi izgradile zajednički borbeni avion. Oni priznaju ovu realnost. Savezni kancelar Merc je stoga savetovao predsedniku Makronu da dalje ne nastavlja sa razvojem zajedničkog borbenog aviona - kazao je neimenovani zvaničnik nemačke vlade za Politiko.

Makron 2017. pokrenuo projekata sa Merkel

Projekat FCAS pokrenut je 2017. godine dogovorom Makrona sa tadašnjom nemaćkom kancelarkom Angelom Merkel, a zastao je zbog žestokih neslaganja između francuskog "Daso aviejšena" i nemačke kompanije "Erbas difens end spejs" oko toga koja kompanija treba da preuzme vođstvo u projektu.

U planove oko FCAS bila je uključena i Španija, a ovaj projekat je trebalo da zameni nemačke borbene avione Jurofajter i francuske Rafale do neke 2040. godine.

Program uključuje ratni avion – glavnu tačku sporenja – kao i dronove i borbeni kompjuterski oblak (klaud) – digitalnu okosnicu projekta koji je trebalo da poveže senzore, satelite, dronove i borbene avione u jedinstveni sistem.

1/3 Vidi galeriju Projekat evropskog borbenog aviona nove generacije FCAS Foto: PHILIPP GUELLAND/EPA, Geoffroy Van der Hasselt / AFP

Jelisejska palata je sinoć potvrdila da "Erbas difens end spejs" i "Daso aviejšen" nisu uspeli da postignu dogovor.

Politiko navodi da je francusko predsedništvo nagovestilo da je odustajanje jednostrana nemačka odluka, rekavši novinarima da su "nemačke vlasti zaključile da nije moguće vršiti dalji pritisak na dotične kompanije".

- Francuska ostaje pri stavu da je francusko-nemačka saradnja neophodna i za naše zemlje i za naše evropske partnere u oblasti odbrane i bezbednosti - poručeno je iz Jelisejske palate.

1/8 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc se obratio poslanicima Bundestaga i sumirao 2025. godinu Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA

Uprkos neuspehu dela FCAS koji se odnosi na borbene avione, zvaničnik nemačke vlade nije isključio da bi Pariz i Berlin mogli da nastave da rade zajedno na dronovima i sistemu borbenog oblaka (klauda).

- Ministarstva odbrane Francuske i Nemačke biće zadužena za razvoj plana rada za saradnju u oblasti odbrambene industrije fokusiranog na nekoliko realističnih, relevantnih projekata - dodao je taj zvaničnik.

Rojters je prvi objavio vest o odustajanju od projekta, navodeći da je vrednost FCAS bila procenjena na 100 milijardi evra.

1/3 Vidi galeriju Obraćanje Makrona na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: KAY NIETFELD / AFP / Profimedia, SVEN HOPPE / AFP / Profimedia

Nije jedini multinacionalni vojni projekat u problemima

On nije jedini multinacionalni odbrambeni program koji se suočio sa problemima.

Zajednički francuski i nemački planovi za izgradnju pomorskih patrolnih aviona, tenkovskih sistema nove generacije i artiljerijskih sistema posustali su poslednjih godina, dok je projekat mlaznog borbenog aviona u okvoru pojekta Globalnog borbenog vazdušnog programa (GCAP), koji predvode Italija, Japan i Ujedinjeno Kraljevstvo, takođe zapao u probleme.