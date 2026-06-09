Slušaj vest

Generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, kineski predsednik Si Đinping se danas posle podne u Pjongjangu sastao sa generalnim sekretarom Severnokorejske Radničke partije, predsednikom Državnih poslova Kim Džong Unom.

„Drago mi je da ponovo posetim Pjongjang posle sedam godina. Osećam se posebno blisko. Želim da sa generalnim sekretarom Severne Koreje, iskoristim ovu posetu kao priliku za jačanje strateškog vođstva kinesko-severnokorejskih odnosa, unapredim bilateralne odnose, ostvarim veći razvoj bilateralnih odnosa i dobro za dva naroda, kao i da dajem aktivan doprinos regionalnom i svetskom miru, stabilnosti, razvoju i prosperitetu,“ izjavio je Si. Si je istakao da su Kina i Severna Koreja socijalističke zemlje pod rukovodstvom Komunističke partije. Kinesko-severnokorejsko tradicionalno prijateljstvo je zasnovano na zajedničkim snovima i ciljevima. Ima duboke istorijske i političke temelje i čvrste emotivne veze. Prijateljstvo kroz generacije, zajednička sudbina i međusobna pomoć su očigledne karakteristike kinesko-severnokorejskih odnosa. Bez obzira na promene međunarodne situacije, odlučan stav koji kineska partija i vlada poklanjaju kinesko-severnokorejskom tradicionalnom prijateljstvu se neće menjati. Odlučna podrška za socijalističke poslove pod vođstvom Kim Džong Una se neće menjati, kao ni odlučnost za zaštitu zajedničkih interesa dve strane i dobrog strateškog okruženja.

Suočavajući se sa svetskim promenama koje se nisu dogodile vekovima, dve strane treba da gledaju daleko, poštuju prošlost i stvaraju budućnost, traže mudrost iz istorijskog razvoja bilateralnih odnosa, i da iskoriste prilike u istorijskom razvoju čovečanstva, kako bi dodale snažnu energiju za kinesko-severnokorejsko tradicionalno prijateljstvo, i ostvarile bolje perspektive za socijalističke poslove dve zemlje i mir i razvoj u regionu. Tom prilikom, Si Đinping je izneo 4 predloga za razvoj odnosa između Kine i Severne Koreje. Prvo, potrebno je održavati kontakte na visokom nivou, kako bi se učvrstili temelji međusobnog političkog poverenja. Želeo bih da sa drugom generalnim sekretarom Kim Džong Unom održavam blisku stratešku komunikaciju i da vodimo kinesko-severnokorejske odnose ka neprestanom postizanju novih visina. Ove godine obeležava se 65t. godišnjica od potpisivanja „Sporazuma o prijateljstvu, saradnji i uzajamnoj pomoći između Kine i Severne Koreje“, te bi dve strane trebalo svečano da obeleže ovu godišnjicu. Odnosi između dve partije imaju važnu vodeću ulogu u razvoju kinesko-severnokorejskih odnosa. Potrebno je dodatno proširiti i oživeti prijateljske kontakte između dve partije na svim nivoima i u svim oblastima, kao i produbljivati razmenu iskustava u upravljanju partijom i državom i međusobno učenje. Dve strane treba da unapređuju razmene u oblastima diplomatije, sprovođenja zakona i vojske, da dobro realizuju važne konsenzuse koje smo postigli ja i drug generalni sekretar, i da tako prikupe mudrost i snagu za razvoj kinesko-severnokorejskih odnosa. Drugo, nastavićemo da se rukovodimo ciljem ostvarivanja konkretnih koristi za građane i podići praktičnu saradnju na novi nivo. Kineska strana je spremna da sa severnokorejskom stranom pojača usklađivanje razvojnih strategija, proširi praktičnu saradnju u oblasti ekonomije i trgovine, poljoprivrede, građevinarstva, nauke i tehnologije, zdravstva i medicine, kako bi se na bolji način stvorila korist za narode dve zemlje. Dve strane treba da iskoriste potpuno ponovno uspostavljanje rada graničnih prelaza, obnovu letova civilnog vazduhoplovstva i međunarodnih putničkih vozova kao priliku za proširenje razmene ljudi.

Treće, insistirati na prenošenju prijateljstva kao pokretačkoj sili i pojačati vezu koja spaja srca naroda. Tradicionalno prijateljstvo Kine i Severne Koreje, skovano krvlju, zajedničko je dragoceno bogatstvo naroda dveju zemalja. Kineska strana je spremna da zajedno sa severnokorejskom stranom čuva i održava spomen-objekte kineskim dobrovoljcima palim u Korejskom ratu, da sprovodi karakteristično obrazovanje o revolucionarnim tradicijama i ideološko obrazovanje mladih, kao i da prenosi ''crvene gene'' i tradicionalno prijateljstvo dveju zemalja. Kineska strana je spremna da zajedno sa severnokorejskom stranom iskoristi svoje komparativne prednosti i resurse, pojača razmenu i saradnju u oblastima obrazovanja, umetnosti i kulture, turizma, sporta, medija, mladih, lokalne saradnje i gradova prijatelja, kako bi tradicionalno prijateljstvo između Kine i Severne Koreje još dublje prodrlo u srca ljudi. Četvrto, insistirati na konceptu pravičnosti i pravde i obogatiti sadržaj strateške saradnje. Suočavajući se sa velikim pitanjem kuda ide čovečanstvo, izneo sam koncept izgradnje zajednice sa zajedničkom budućnošću čovečanstva i četiri globalne inicijative, nadajući se da će se time promovisati razvoj globalnog upravljanja u pravičnijem i razumnijem smeru, što je naišlo na široku podršku i pozitivan odziv međunarodne zajednice, uključujući i severnokorejsku stranu. Azija je dom i temelj egzistencije za Kinu, Severnu Koreju i druge zemlje u regionu. Kina i Severna Koreja treba da pojačaju stratešku koordinaciju i saradnju, odlučno brane svoj suverenitet, bezbednost i razvojne interese, i zajedno zaštite regionalni mir i razvoj. Kim Džong Un je naveo da je činjenica da je odredište prve ovogodišnje inostrane posete generalnog sekretara Si Đinpinga, Pjongjang, odraz njegovog visokog poštovanja prema odnosima Kine i Severne Koreje i prijateljstva između dve zemlje, što je veliko ohrabrenje za Severnu Koreju. Ova poseta još jednom jasno pokazuje koliko su neraskidivi provereni odnosi između Severne Koreje i Kine, koji su u istoriji uvek bili na strani samostalnosti i pravde, rekao je Kim. On je izjavio da se nakon sastanka sa generalnim sekretarom Si Đinpingom u Pekingu prošlog septembra, odnosi između dve zemlje aktivno razvijaju u različitim oblastima, donoseći opipljive koristi narodima obe zemlje.