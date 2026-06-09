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KARIM KAN OSUMNJIČEN DA JE BLISKU KOLEGINICU PRISILJAVAO NA POLNE RADNJE

KARIM KAN OSUMNJIČEN DA JE BLISKU KOLEGINICU PRISILJAVAO NA POLNE RADNJE

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Karim Kan, glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda (MKS), suspendovan je sinoć sa funkcije nakon što je osumnjičen na s***ualno nedolično ponašanje, javlja danas nemački mediji.

- Konačna odluka o njegovoj mogućoj smeni sa funkcije biće doneta na posebnoj sednici (predstavnika) država članica suda - saopštilo je nadzorno telo MKS u Hagu.

Sednica će biti održana što je pre moguće.

Izvršni odbor nadzornog tela MKS saopštio je da je takva procena doneta na osnovu "izveštaja o istrazi koju je sprovela Kancelarija Ujedinjenih nacija za unutrašnje nadzorne službe (OIOS), dokaza, saveta ad hok panela sudskih stručnjaka i pisanih podnesaka".

Optužbe i istraga

Nemačka agencija DPA podseća da je 2024. bliska koleginica optužila tužioca rođenog u Velikoj Britaniji za s***ualno nedolično ponašanje.

Kan ju je navodno više puta uznemiravao tokom dužeg perioda i prisiljavao na s***ualne radnje, prenosi Indeks.

1/6 Vidi galeriju Karim Kan, glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda (MKS) Foto: Peter Dejong/AP POOL, Peter Dejong/AP, Marwan Ali/AP

Komisija Ujedinjenih nacija istražila je navode i podnela izveštaj u decembru 2025, ali on nije javno dostupan.

Navodi se da je troje sudija tog međunarodnog suda podnelo pravno mišljenje na osnovu istrage, ali ni ono nije objavljeno.

Međunarodni krivični sud (MKS) Foto: Profimedia

Kan (56) je rekao da želi da se vrati na dužnost čim optužbe, koje on poriče, budu razjašnjene.

Pritisak iz SAD

Kan je, kao glavni tužilac MKS, od 2021. izdao naloge za hapšenje, između ostalih, izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ruskog predsednika Vladimira Putina.

Navodi se da su SAD povećale pritisak na sud u Hagu, posebno zbog naloga za hapšenje Netanjahua, a uvele su i sankcije osoblju i sudijama.

Ukupno 125 zemalja je potpisalo osnivački ugovor MKS, uključujući sve države članice EU.