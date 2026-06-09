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Američki predsednik Donald Tramp objavio je da je njegova zemlja u "završnoj fazi" postizanja sporazuma s Iranom o okončanju sukoba u Persijskom zalivu.

- U završnoj smo fazi onoga što će biti veoma, veoma dobar dogovor - napisao je rano jutros Tramp na društvenim mrežama.

Šef Bele kuće je dodao da bi takav sporazum mogao da bude postignut u roku od dva do tri dana.

Borbeni helikopter Apač Foto: AP, Profimedia, JOHAN NILSSON/TT NEWS AGENCY

Tramp je potvrdio pad američkog helikoptera u blizini Ormuskog moreuza, navodeći da su piloti dobro.

Obraćanje naciji američkog predsednika Donalda Trampa o ratu u Iranu Foto: Alex Brandon / AFP / Profimedia, Alex Brandon / Pool via CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

List Njujork tajms preneo je kasno sinoć da se američki jurišni helikopter Apač srušio u blizini moreuza pod nerazjašnjenim okolnostima.

Jedan od izvora njujorškog lista kazao je da nije odmah bilo jasno da li je helikopter oboren iranskom vatrom ili je došlo do mehaničkog kvara ili nekog drugog problema.

(Kurir.rs/Beta)

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