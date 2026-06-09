Rat dronovima Rusije i Ukrajine, Kijev i Moskva objavili koliko bespilotnih letelica su presreli i uništili tokom noći
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RAT DRONOVIMA RUSIJE I UKRAJINE! Kijev i Moskva objavili koliko bespilotnih letelica su presreli i uništili tokom noći
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Rusija je tokom prethodne noći uputila oko 166 jurišnih dronova na Ukrajinu, saopštile su jutros ukrajinske vazduhoplovne snage i dodale da su oborile 146 bespilotnih letelica.
"Prema preliminarnim podacima, u 8.00 (po lokalnom vremenu), protivvazdušna odbrana je oborila ili neutralisala 146 neprijateljskih dronova", saopštile su ukrajinske vlasti na društvenim mrežama i dodale da su dve vođene rakete ispaljene i iz ruske Voronješke oblasti.
Sa svoje strane, Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je tokom prethodne noći "presrelo i uništilo 140 ukrajinskih dronova".
(Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija)
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