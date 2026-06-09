Slušaj vest

Rusija je tokom prethodne noći uputila oko 166 jurišnih dronova na Ukrajinu, saopštile su jutros ukrajinske vazduhoplovne snage i dodale da su oborile 146 bespilotnih letelica.

"Prema preliminarnim podacima, u 8.00 (po lokalnom vremenu), protivvazdušna odbrana je oborila ili neutralisala 146 neprijateljskih dronova", saopštile su ukrajinske vlasti na društvenim mrežama i dodale da su dve vođene rakete ispaljene i iz ruske Voronješke oblasti.

Sa svoje strane, Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je tokom prethodne noći "presrelo i uništilo 140 ukrajinskih dronova".

(Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija)

Ne propustitePlanetaGENERAL SIRSKI SE OGLASIO O SITUACIJI NA FRONTU: Otkriva koliko je teritorije oslobođeno tokom maja meseca! Ubijeno je i ranjeno više od 30.500 ruskih vojnika!
oleksandr-sirski.jpg
Planeta(UZNEMIRUJUĆE) UBIJENE DVE ŽENE, 18 RANJENIH! Brutalan napad na pijacu i stambeno naselje u Zaporožju! ZUJANJE drona, ljudi beže sa decom, a onda EKSPLOZIJA!
Zaporožje.jpg
PlanetaRUSKI NAPADI NA UKRAJINSKE OBLASTI, KIJEV UZVRAĆA UDARIMA NA NAFTNA SKLADIŠTA! Uzbuna na vazdušnu opasnost trajala više od 20 sati, ima mrtvih i ranjenih
Ukrajina.jpg
PlanetaRUSIJA PRETILA "UKRAJINSKIM SCENARIJEM" JERMENIJI, A ZELENSKI SIPA SO NA RANU KREMLJU! Čestitao pobedu proevropskom premijeru i pozvao EU da podrži Jerevan
Volodimir Zelenski Nikol Pašinijan