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Imovinska karta mađarskog premijera Petera Mađara objavljena je u ponedeljak uveče na zvaničnom sajtu parlamenta.

Prema podacima iz imovinske deklaracije, čiji je datum podnošenja naveden kao 9. maj, odnosno dan konstitutivne sednice novog parlamenta, Mađar i dalje poseduje kuću od 216 kvadratnih metara u 12. budimpeštanskom okrugu. Na njegovo ime vode se i stan od 49 kvadrata, garaža u istom delu grada, kao i neizgrađeno zemljište u mestu Balatonhenje.

Kada je reč o vozilima, nije bilo promena u odnosu na prethodnu prijavu. Mađar je prijavio da poseduje automobil "Volvo XC60", dok kao službeno vozilo koristi plavu "Škodu Superb", koja je više puta viđena tokom njegovih putovanja širom zemlje. U pokretnoj imovini naveo je i klavir marke "Jamaha", kao i dve umetničke slike.

1/8 Vidi galeriju Peter Mađar, pobednik parlamentarnih izbora u aprilu 2026. u Mađarskoj Foto: Denes Erdos/AP, Robert Hegedus/MTI

Najveći deo njegove imovine odnosi se na štednju i ulaganja u hartije od vrednosti.

U deklaraciji je naveo 10 miliona forinti (28.200 evra) u fondu "Accorde Abacus Absolute Return Fund", 15 miliona forinti (42.300 evra) u "OTP Premium Investment Certificates", kao i dodatnih 10 miliona forinti (28.200) u "OTP Optima Capital Guaranteed Investment Certificates".

Pored toga, poseduje po 35.000 evra u fondovima "OTP Euro Short Bond Fund" i "Hold 2000 Open-Ended Mixed Securities Fund", kao i jednu akciju kompanije 4iG.

Mađar je prijavio i pet miliona forinti gotovine (14.100 evra) , 2,3 miliona forinti (6.500 evra) na bankovnim računima, kao i 54.000 evra u devizama.

U objavljenoj imovinskoj karti nije naveo nikakve kredite, zajmove niti druga dugovanja.