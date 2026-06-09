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Istraživači sa Medicinskog univerziteta u Beču prvi put su u Austriji otkrili virus Alongšan koji prenose krpelji. Studija takođe pokazuje da se patogen izgleda naselio u Centralnoj Evropi pre najmanje 20 godina.

Prema rečima stručnjaka, trenutno nema razloga za paniku, ali su potrebna dalja istraživanja. Istraživački tim je pregledao približno 3.000 krpelja prikupljenih u Austriji 2024. godine. Pored toga, analizirano je oko 2.000 starijih uzoraka iz arhiva od 2005. do 2018. godine.

Takođe je procenjeno približno 2.000 uzoraka krvi pacijenata. Studije su sprovedene korišćenjem molekularno-bioloških i seroloških metoda. Rezultati su pokazali da virus Alongšan (ALSV) očigledno cirkuliše u domaćim krpeljima najmanje 20 godina.

- Rezultati pokazuju široku geografsku rasprostranjenost u Austriji, sa dokazima u Beču, Gornjoj Austriji, Donjoj Austriji, Štajerskoj i Forarlbergu - kaže Judit Aberle, profesorka virusne imunologije u Centru za virusologiju na Medicinskom univerzitetu u Beču i rukovodilac studije.

Iako virus nije mogao biti otkriven ni u jednom od ispitanih uzoraka pacijenata, visoki nivoi antitela specifičnih za ALSV pronađeni su kod dve osobe.

- Ovo pokazuje da su se infekcije već dogodile, čak i ako su očigledno retke - rekla je Aberle, prema pisanju Kronen Cajtunga.

Virusne bolesti koje prenose krpelji su u porastu širom sveta i smatraju se rastućim zdravstvenim rizikom.

Poznati patogeni poput virusa krpeljnog encefalitisa i virusa krimsko-kongoanske hemoragične groznice izazivaju desetine hiljada infekcija širom sveta svake godine.

Poslednjih godina otkriveno je i nekoliko novih virusa koje prenose krpelji, uključujući pomenuti virus Alongšan, koji je prvi put otkriven u Kini 2017. godine.