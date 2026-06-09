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Automobil je rano jutros eksplodirao u naselju Avijatorov u Balašihi, u Moskovskoj oblasti.

Prema objavama na ruskim i ukrajinskim Telegram kanalima, snažna eksplozija se dogodila kada je vozač ušao u džip BMW X3 i počeo da se udaljava sa parkinga.

Vozač je izvučen iz zapaljenog automobila, ali nisu uspeli da mu spasu život.

Ukrrajinske nacionalne novine (UNN) navode da identitet vozača još uvek nije poznat.

Moskou tajms prenosi da je ruski Istražni komitet potvrdio eksploziju automobila u Balašihi.

- Vozač je zadobio višestruke povrede i preminuo je na licu mesta - navedeno je u saopštenju tog komiteta koji je pokrenuo krivičnu istragu o incidentu.

Prema navodima sa društvenih mreža, ispod vozačevog sedišta bilo je postavljeno 300-400 grama TNT.

Naselje Avijatorov u Balašihi, poznato i kao "Trideseto", sastoji se od 24 montažne zgrade, prvenstveno izgrađene za vojno osoblje i njihove porodice.

1/6 Vidi galeriju Bomba raznela BMW X3 u naselju ruskih vojnih lica u Balašihi kod Moskve Foto: X printscreen

Automobil je eksplodirao u ulici Koldunov, blizu zgrade broj 10.

Ova zgrada datira iz prve faze razvoja naselja, kada su stanovi u visokim zgradama bili distribuirani isključivo preko Ministarstva odbrane Rusije.

Podseća se da je u aprilu 2025. Jaroslav Moskalik, zamenik načelnika Glavne operativne uprave Generalštaba, ubijen upravo tu u Balašihi, na 400 metara od mesta jutrošnje eksplozije.

Dok je Moskalik izlazio iz kuće, parkirani automobil je eksplodirao u njegovoj blizini.

General-potpukovnik je poginuo na licu mesta.