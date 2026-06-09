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Osam ljudi je jutros poginulo u izraelskim napadima na grad Tir u Libanu, saopštila je katarskoj televizijskoj stanici Al Džazira libanska civilna odbrana.

Napadi su bila usmereni na deo grada gde su stambene zgrade za domaćinstva sa niskim prihodima, dodala je civilna odbrana.

Posledice izraelskih napada na jugu Libana Foto: AP

Izraelske vlasti su u ponedeljak saopštile da neće gađati Iran, ali da zadržavaju pravo da gađaju jug Libana i položaje pokreta Hezbolah koji ima iransku podršku.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija)

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