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Na deonici autoputa prema Solunu u Grčkoj, odmah nakon naplatne rampe Malgara kod petlje Evzoni, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali automobil i kamion.

Okolnosti udesa još uvek nisu potpuno razjašnjene, a prema dosadašnjim informacijama, do sudara je došlo kada je automobil zadnjom levom stranom udario u teretno vozilo.

U ovoj nesreći život je izgubila žena (70) , koja je podlegla povredama u bolnici ubrzo nakon intubacije.

Muškarac koji se takođe nalazio u automobilu prošao je sa lakšim povredama i hospitalizovan je.

Zbog vozila koja su i dalje zaustavljena na kolovozu, na ovoj deonici autoputa već su se formirale kilometarske gužve, pa se vozačima savetuje ogroman oprez.

Brojne ekipe saobraćajne policije izašle su na lice mesta.