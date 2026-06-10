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Zemlje EU zaradile su prošle godine 157,1 milion evra od taksi za zahteve za vize koji su na kraju odbijeni, pokazao je novi izveštaj nevladine organizacije LAGO Kolektiv zasnovan na podacima Evropske komisije.

U 2024. je zarada od odbijenih viza u EU bila 145,1 milion evra a 2023. godine 130 miliona.

Navodi se da su najveće stope odbijanja bile po zahtevima za vizu iz Bangladeša (54,5 odsto), Senegala (52), Nigerije (48), Pakistana (46) i Angole (45 odsto), preneo je briselski EUobserver.

Istovremeno su troškovi odbijenih viza najviše porasli u Angoli, za 177 odsto, na 2,9 miliona evra u prošloj godini.

Osnivačica LAGO Kolektiva Marta Foresti opisala je proces aplikacije za vizu za Šengen kao "vizni režim koji funkcioniše kao porez na turizam, poslovanje, trgovinu i aspiracije".

Praksa EU, nazvana "obrnute doznake", izvor je ljutnje u mnogim zemljama u razvoju, posebno u Africi koja je činila 42 odsto izgubljenih taksi iako sa tog kontinenta dolazi 24 odsto podnosilaca zahteva.

Evropska komisija sada naplaćuje taksu za podnošenje zahteva za vizu 90 evra za odrasle koji putuju u EU prema 80 evra u prošloj godini.

Takse se ne vraćaju, bez obzira na ishod.