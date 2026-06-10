Slušaj vest

Zemlje EU zaradile su prošle godine 157,1 milion evra od taksi za zahteve za vize koji su na kraju odbijeni, pokazao je novi izveštaj nevladine organizacije LAGO Kolektiv zasnovan na podacima Evropske komisije.

U 2024. je zarada od odbijenih viza u EU bila 145,1 milion evra a 2023. godine 130 miliona.

Navodi se da su najveće stope odbijanja bile po zahtevima za vizu iz Bangladeša (54,5 odsto), Senegala (52), Nigerije (48), Pakistana (46) i Angole (45 odsto), preneo je briselski EUobserver.

Istovremeno su troškovi odbijenih viza najviše porasli u Angoli, za 177 odsto, na 2,9 miliona evra u prošloj godini.

Osnivačica LAGO Kolektiva Marta Foresti opisala je proces aplikacije za vizu za Šengen kao "vizni režim koji funkcioniše kao porez na turizam, poslovanje, trgovinu i aspiracije".

Praksa EU, nazvana "obrnute doznake", izvor je ljutnje u mnogim zemljama u razvoju, posebno u Africi koja je činila 42 odsto izgubljenih taksi iako sa tog kontinenta dolazi 24 odsto podnosilaca zahteva.

Evropska komisija sada naplaćuje taksu za podnošenje zahteva za vizu 90 evra za odrasle koji putuju u EU prema 80 evra u prošloj godini.

Takse se ne vraćaju, bez obzira na ishod.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlaneta"KAD SE TO DOGODILO NAMA, PROMENILO JE SVE" NATO država pozvala EU da jasno kaže kada će biti spremna za prijem Ukrajine
shutterstock_1163151406.jpg
PlanetaRUSIJA PRETILA "UKRAJINSKIM SCENARIJEM" JERMENIJI, A ZELENSKI SIPA SO NA RANU KREMLJU! Čestitao pobedu proevropskom premijeru i pozvao EU da podrži Jerevan
Volodimir Zelenski Nikol Pašinijan
PlanetaPUTIN BUDNO PRATI DEŠAVANJA U JERMENIJI: Narod danas bira između Rusije i Zapada od čega zavisi i sudbina zemlje! Kremlj ima svog čoveka, Pašinjan pod pritiskom
Jermenija izbori
PlanetaSNIMLJEN TRENUTAK UDARA DRONA U RUMUNSKU LUKU KONSTANCA! Novinarka se hvata za glavu i beži zajedno s radnicima! Oglasila se EU! Dan: "Građani su bezbedni"
Konstanca