KRVAVI PIR U PORODIČNOJ KUĆI, MUŽ ZVERSKI UBIO SUPRUGU! Ono što je uradio nakon zločina ZGROZILO JE SVE, monstrum izgovorio JEZIVE reči u sudnici (FOTO)
Kajhan Barbak (39) osuđen je pred Višim krivičnim sudom u Izmiru na najstrožu kaznu - doživotni zatvor zbog svirepog i umišljajnog ubistva svoje supruge Zehre Barbak (37).
Stravičan incident odigrao se 25. decembra 2023. godine, oko pet sati ujutru, u porodičnoj kući.
Kajhan se u rane jutarnje sate vratio kući u teško alkoholisanom stanju, nakon što je proveo noć pijući sa prijateljem. Između supružnika je odmah izbila žestoka verbalna rasprava.
Kako je svađa eskalirala, Kajhan je otišao u kuhinju, zgrabio nož i tri puta zario sečivo u telo svoje supruge.
Obilno krvareći, nesrećna žena je smogla snage da izađe u dvorište kako bi potražila pomoć, dozivajući komšije i vičući da je izbodena.
Na poziv uznemirenih komšija, na lice mesta su ubrzo stigle ekipe policije i hitne pomoći. Nažalost, lekari su mogli samo da konstatuju smrt Zehre Barbak. Ubica je uhapšen na licu mesta, sa krvavim nožem u rukama, a u prvoj izjavi policiji priznao je da je zločin počinio iz bolesne ljubomore.
"Ne sećam se ničega, ali je i dalje volim"
Tokom sudskog procesa, optuženi Barbak je drastično promenio ploču, pokušavajući da se odbrani tvrdnjama o amneziji i neuračunljivosti.
- Bio sam veoma pijan. Sećam se da smo se posvađali i da sam uzeo nož, ali se samog ubadanja uopšte ne sećam. Posle svađe sam otišao na balkon i video je napolju, ali sam mislio da je otišla kod ujaka koji živi blizu. Nakon toga sam otišao u sobu da uspavam naše dete - tvrdio je optuženi u tužilaštvu.
Na završnom ročištu pred 22. Visokim krivičnim sudom u Izmiru, Barbak je otišao i korak dalje, pokušavajući da svali krivicu na žrtvu i njenu porodicu:
- Nikada nisam uvredio čast svoje supruge. Tog dana sam pio alkohol preko psihijatrijskih lekova koje uzimam. Tokom svađe, ona je uvredila moju muškost i sve se dogodilo u besu. Ne sećam se detalja. Nisam imao nameru da je ubijem, ja nju i dalje volim - rekao je optuženi.
Presuda
Pokušaji odbrane da ubicu predstave kao neuračunljivog pali su u vodu kada je sudu dostavljen zvanični medicinski izveštaj koji potvrđuje da je Kajhan Barbak bio potpuno psihički zdrav i svestan svojih postupaka u trenutku izvršenja zločina.
Majka ubijene žene, Naime Ozkan, skrhana bolom, zahtevala je od sudskog veća najstrožu moguću kaznu za ubicu svoje ćerke.
Nakon razmatranja svih dokaza i završnih reči, sudsko veće je odbacilo sve olakšavajuće okolnosti i osudilo Kajhana Barbaka na tešku kaznu doživotnog zatvora za krivično delo umišljajnog ubistva supružnika, čime je ovaj proces pravno okončan.
(Kurir.rs/Hyrriet)