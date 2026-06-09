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Kajhan Barbak (39) osuđen je pred Višim krivičnim sudom u Izmiru na najstrožu kaznu - doživotni zatvor zbog svirepog i umišljajnog ubistva svoje supruge Zehre Barbak (37).

Stravičan incident odigrao se 25. decembra 2023. godine, oko pet sati ujutru, u porodičnoj kući.

Kajhan se u rane jutarnje sate vratio kući u teško alkoholisanom stanju, nakon što je proveo noć pijući sa prijateljem. Između supružnika je odmah izbila žestoka verbalna rasprava.

Kako je svađa eskalirala, Kajhan je otišao u kuhinju, zgrabio nož i tri puta zario sečivo u telo svoje supruge.

Obilno krvareći, nesrećna žena je smogla snage da izađe u dvorište kako bi potražila pomoć, dozivajući komšije i vičući da je izbodena.

Na poziv uznemirenih komšija, na lice mesta su ubrzo stigle ekipe policije i hitne pomoći. Nažalost, lekari su mogli samo da konstatuju smrt Zehre Barbak. Ubica je uhapšen na licu mesta, sa krvavim nožem u rukama, a u prvoj izjavi policiji priznao je da je zločin počinio iz bolesne ljubomore.

Foto: Privatna arhiva

"Ne sećam se ničega, ali je i dalje volim"

Tokom sudskog procesa, optuženi Barbak je drastično promenio ploču, pokušavajući da se odbrani tvrdnjama o amneziji i neuračunljivosti.

- Bio sam veoma pijan. Sećam se da smo se posvađali i da sam uzeo nož, ali se samog ubadanja uopšte ne sećam. Posle svađe sam otišao na balkon i video je napolju, ali sam mislio da je otišla kod ujaka koji živi blizu. Nakon toga sam otišao u sobu da uspavam naše dete - tvrdio je optuženi u tužilaštvu.

Na završnom ročištu pred 22. Visokim krivičnim sudom u Izmiru, Barbak je otišao i korak dalje, pokušavajući da svali krivicu na žrtvu i njenu porodicu:

- Nikada nisam uvredio čast svoje supruge. Tog dana sam pio alkohol preko psihijatrijskih lekova koje uzimam. Tokom svađe, ona je uvredila moju muškost i sve se dogodilo u besu. Ne sećam se detalja. Nisam imao nameru da je ubijem, ja nju i dalje volim - rekao je optuženi.

Foto: Privatna arhiva

Presuda

Pokušaji odbrane da ubicu predstave kao neuračunljivog pali su u vodu kada je sudu dostavljen zvanični medicinski izveštaj koji potvrđuje da je Kajhan Barbak bio potpuno psihički zdrav i svestan svojih postupaka u trenutku izvršenja zločina.

Majka ubijene žene, Naime Ozkan, skrhana bolom, zahtevala je od sudskog veća najstrožu moguću kaznu za ubicu svoje ćerke.

Nakon razmatranja svih dokaza i završnih reči, sudsko veće je odbacilo sve olakšavajuće okolnosti i osudilo Kajhana Barbaka na tešku kaznu doživotnog zatvora za krivično delo umišljajnog ubistva supružnika, čime je ovaj proces pravno okončan.