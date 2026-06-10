Slušaj vest

Izraelske vlasti su direktno umešane u napade naseljenika u kojima su ubijeni, povređeni ili raseljeni Palestinci na okupiranoj Zapadnoj obali, navodi se u analizi komisije Ujedinjenih nacija.

Izveštaj zaključuje da su vlasti olakšale ove napade kroz finansijsku i vojnu podršku, uz klimu nekažnjivosti koju podstiču policija i pravosuđe.

Od 2023. godine zabeležen je nagli porast napada na palestinska sela i imanja za čak 130 odsto.

Komisija ističe da izraelske snage bezbednosti rutinski prate i štite maskirane grupe naseljenika, čime se briše razlika između vojnika i civila, a sve u svrhu sprovođenja državne politike ilegalne okupacije i aneksije.

Dokumentovani su i slučajevi otmica i zlostavljanja palestinske dece.

Dok većina sveta i Međunarodni sud pravde smatraju ova naselja nelegalnim po međunarodnom pravu, Izrael negira optužbe i tvrdi da štiti protokol, iako organizacije za ljudska prava napominju da istrage retko dovode do kažnjavanja.

Predsednik komisije UN S. Muralidar poručio je da ovi svakodnevni napadi moraju prestati i pozvao međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na Izrael.

U istom izveštaju, komisija je izrazila ozbiljnu zabrinutost i zbog situacije u Pojasu Gaze, gde su snage povezane sa Hamasom tokom 2024. i 2025. godine bile umešane u najmanje 60 dokumentovanih slučajeva pogubljenja i teškog fizičkog nasilja nad lokalnim stanovništvom pod optužbama za pljačku ili saradnju sa Izraelom.