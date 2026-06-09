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Mreže za zaštitu od dronova postavljene su na autoputu M-10 u Valdajskom okrugu Novgorodske oblasti.

Moskou tajms prenosi da je fotografije tih mreža objavio novinar Oleg Kašin.

Konstrukcije su postavljene preko parkinga za kamione, na devet kilometara od "Užina", rezidencije ruskog predsednika Vladimira Putina, otkrio je ruski sajt Agenstvo.

Zaštitne strukture nisu vidljive na panoramama Jandeks mapa ili satelitskim snimcima Gugl mapa iz 2025. godine.

Prema rečima vojnog analitičara Kirila Mihajlova, takve mreže imaju veliku primenu u ratnoj zoni u Ukrajini pošto mogu da zaštite vozila od malih dronova, ali i bombi koje oni bacaju.

1/9 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

Ruslan Levijev, osnivač Tima za obaveštajne podatke o sukobima (Conflict Intelligence Team - CIT), veruje da su mreže na autoputu u blizini Putinove rezidencije postavljene kako bi se sprečilo ponavljanje operacije "Paukova mreža", tokom koje su ukrajinske snage bezbednosti daljinski lansirale dronove sa kamiona na ruskim strateškim aerodromima.

- Ako bi kamion koji prevozi dronove stigao na parking, mreža bi sprečila dronove da stignu do cilja, objasnio je Levijev u emisiji televizije Dožd.

On veruje da, pošto vozač ne može da se zaustavi direktno na autoputu bez ometanja saobraćaja, konstrukcije se postavljaju na mestima gde bi kamioni mogli da budu parkirani.

Ukrajinska operacija "Paukova mreža" izvedena je 1. juna 2025. godine i predstavljala je jedan od najvećih neuspeha ruskih obaveštajnih službi.

Prema navodima Službe bezbednosti Ukrajine (SBU), dronovi koji su tokom te operacije lansirani sa kamiona pogodili su 41 vojni avion, uključujući strateške bombardere na nekoliko zaštićenih aerodroma.

Šteta je procenjena na sedam milijardi dolara.

Krajem decembra, Rusija je optužila ukrajinske oružane snage za napad pomoću 91 drona na Putinovu rezidenciju u Valdaju.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nazvao je ovu informaciju lažnom, dok su je američki predsednik Donald Tramp i Centralna obaveštajna agencija (CIA) takođe odbacili.

Ipak, u martu je sedam novih kupola za sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Pancir postavljeno oko Putinove rezidencije u Novgorodskoj oblasti, čime je ukupan broj PVO sistema koji se tu nalaze porastao na 27, prema analizi satelitskih snimaka koju je uradio Radio Liberti.

1/4 Vidi galeriju Vladimir Putin i Alina Kabajeva i navodno njihovi sinovi Ivan i Vladimir mlađi. Foto: Kremlin.ru / WillWest News / Profimedia, east2west news / WillWest News / Profimedia

Prema podacima Centra "Dosije", rezidenciju "Užin" koristi Putinova ljubavnica Alina Kabajeva, gimnastičarka i šefica Nacionalne medijske grupe, koja tamo živi veći deo godine sa Ivanom i Vladimirom, maloletnim sinovima koje je navodno rodila predsedniku Rusije.