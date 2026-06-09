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Kremlj je ocenio kao neprihvatljive i pogrešne preliminarne uslove koje evropske zemlje postavljaju Rusiji kako bi započele svoje posredničke napore u rešavanju ukrajinskog sukoba.

"Što se tiče posredničke uloge Evropljana, oni su u ovom trenutku verovatno daleko od spremnosti da budu posrednici. Kao prvo, započinjati posredničke napore iznošenjem nekakvih uslova Rusiji je nelogično, pogrešno i, naravno, za nas apsolutno neprihvatljivo“, izjavio je portparol predsednika Ruske Federacije Dmitrij Peskov, odgovarajući na pitanja novinara.

Vladimir Putin  Foto: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin, Printskrin društvene mreže

Predstavnik Kremlja je naglasio da je ključni problem u stavu evropskih država njihovo trenutno usmerenje.

"Ono što je najvažnije, a što za sada jasno vidimo, jeste da Evropljani mnogo više preferiraju da se koncentrišu na nastavak rata, a ne na mirovne pregovore“, zaključio je Peskov.

(Kurir.rs/Interfax/P.V.)

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