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Kenijska policija koristila je danas suzavac da rastera protest u Nanjukiju u centralnom delu Kenije protiv izgradnje centra za karantin za Amerikance izložene virusu ebole, projekta koji Sjedinjene Američke Države (SAD) sprovode uprkos presudama kenijskog suda kojima se nalaže njegova obustava.

Predloženi centar sa 50 kreveta u vazduhoplovnoj bazi Nanjuki izazvao je bes među mnogim Kenijcima, koji optužuju SAD da izbegavaju odgovornost za brigu o ljudima izloženim epidemiji ebole u ​​istočnoj Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi.

Dve osobe su poginule tokom protesta prošle nedelje u Nanjukiju.

Policija je danas upotrebila suzavac da rastera manje grupe demonstranata koji su se ponovo okupili rano ujutru u gradu, blizu vazduhoplovne baze.

Novinar britanske agencije Rojters je bio svedok kako policija hapsi šest demonstranata i ubacuje ih u policijska vozila.

"Nismo zadovoljni idejom da se ovde postavi ovaj centar za lečenje ebole. Zašto bi vlada osnovala centar za borbu protiv bolesti koju nemamo kada ne može ni da se brine o onima koje imamo", rekao je jedan demonstrant.

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa saopštila je ranije da "ne može i neće dozvoliti" da slučajevi ebole uđu u SAD.

Tokom epidemije ebole u ​​Zapadnoj Africi 2014-2016 nekoliko zaraženih američkih državljana lečeno u SAD.

Nekoliko američkih državljana bilo je izloženo virusu ebole u ​​istočnom Kongu i Ugandi, gde je potvrđeno više od 500 zaraženih i 100 smrtnih slučajeva pripisano epidemiji koja je počela prošlog meseca.

Centar Nanjuki je namenjen smeštaju Amerikanaca koji su bili izloženi virusu, ali još uvek ne pokazuju simptome. Ti pacijenti bi kasnije bili prebačeni u druge zemlje, prema američkim zvaničnicima.

Visoki sud Kenije je dva puta naredio obustavu projekta i zatražio objavljivanje sporazuma i protokola vezanih za lokaciju.

Džošua Malidzo, advokat koji osporava američki projekat, rekao je da je rok koji je odredio sud istekao u ponedeljak, a vlada ga nije ispunila.

Uprkos sudskim presudama, američki vojni avioni nastavljaju da prevoze osoblje i opremu do lokacije, prema diplomatskim izvorima i podacima o praćenju iz vazduha.

Kenijske vlasti su ranije navele da objekat može da primi i Kenijce i druge strane državljane, ali američki zvaničnici to nisu potvrdili.