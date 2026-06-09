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Medved koji je plašio stanovnike jednog japanskog grada severno od Tokija uhvaćen danas nakon nekoliko dana panike tokom kojih su sve lokalne škole bile zatvorene, javlja agencija Asošiejted pres.

Medved je prvi put primećen u subotu u blizini parka u gradu Ucunomija severno od Tokija, u kojem živi pola miliona ljudi.

Japanski list Džapen tajms navodi da je Univerzitet Ucunomija danas ujutro otkazao kompletnu nastavu nakon što je medved primećen kako luta kampusom.

Od ponedeljka, zbog medveda je svih 94 državnih osnovnih i srednjih škola u ​​gradu bilo zatvoreno.

Gradski zvaničnici su rekli da su od subote primili desetine prijava da je medved viđen, i to blizu biblioteke, škola i društvenog centra, što je dovelo do zatvaranja svih gradskih škola u ponedeljak i utorak, navodi Asošiejted pres.

Grad je izdao upozorenje putem društvenih mreža i poslao vozilo za javno oglašavanje, pozivajući stanovnike da se sklone u zgrade i vozila ako naiđu na medveda, i da obavezno zaključaju vrata i prozore i da ne izbacuju smeće noću.

Stanovnici su bili u stanju visoke pripravnosti dok su članovi lovačkog udruženja i gradske vlasti tražili medveda.

Medved je danas pronađen na privatnom posedu i veterinar ga je pogodio strelicom za omamljivanje, saopštio je gradski zvaničnik Rjuhei Irie.

Medved nikoga nije povredio.

Gradski zvaničnici ga danas pratili dronom nakon što je primećen na kampusu Univerziteta Ucunomija.

Zvaničnici veruju da se u okolini nalazio samo taj medved, ali je istraga radi bezbednosti građana i dalje u toku.

Džapen tajms piše da su se izveštaji o kretanju medveda u urbanim područjima, daleko od planina gde obično žive, značajno su se povećali poslednjih meseci.

Od prošle srede, potvrđena su četiri smrtna slučaja pripisana medvedima, dva u prefekturi Ivate i po jedan u prefekturama Jamagata i Akita.

Prvi smrtonosni napad medveda dogodio se u aprilu u gradu Šiva, otprilike u vreme kada se medvedi bude iz zimskog sna.

Prošlog utorka, medved je napao i povredio četiri osobe u gradu Fukušima. ; On je i dalje na slobodi, a lokalni zvaničnici ga opisuju kao "izuzetno inteligentnog".

U toku je potera, u kojoj učestvuju policijske patrole, uz upotrebu dronova.

Broj smrtnih slučajeva povezanih sa medvedima u Japanu dostigao je rekordnih 13 prošle godine, a rekordan je i broj ; medveda uočenih u urbanim sredinama.

Japanska vlada je u martu procenila da ukupna populacija medveda u zemlji iznosi oko 57.800, i usvojen je plan za kontrolu populacije medveda odstreljivanjem, navodi Asošiejted pres.