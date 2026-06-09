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Muškarac za koga se veruje da je državljanin Sudana uhapšen je zbog sumnje da je počinio pokušaj ubistva nakon brutalnog napada nožem u Belfastu, saopštila je policija.

Napadač, tridesetih godina, nalazi se u pritvoru nakon incidenta koji se dogodio u severnom Belfastu u ponedeljak oko 22:30 časova.

Na video-snimcima koji kruže internetom vidi se grupa građana, od kojih je jedan bio naoružan palicom za herling (tradicionalni irski sport), kako se suprotstavlja i blokira očiglednog napadača sve do dolaska policije.

Žrtva napada, muškarac u četrdesetim godinama, zadobio je teške povrede glave, vrata i leđa i trenutno se nalazi u bolnici u ozbiljnom stanju.

On je pokušao da mu odseče glavu.

Zbog brutalnosti snimka, nećemo ga prikazivati na sajtu, jer je sadržaj uznemirujuć, ali video možete pogledati OVDE.

Premijer Starmer: "Ovo je odvratno“

Policijska služba Severne Irske (PSNI) najpre je u utorak ujutru saopštila da veruje da je napadač iz Somalije, ali je kasnije potvrđeno da je reč o državljaninu Sudana, uz objašnjenje da se istraga odvija veoma brzo.

Policija je takođe apelovala na javnost da ne deli snimke napada na društvenim mrežama i upozorila na netačne objave koje kruže o zdravstvenom stanju žrtve.

Britanski premijer Kir Starmer nazvao je ovaj napad "odvratnim" i poručio da će država imati nultu toleranciju prema ovakvim scenama nasilja na ulicama.

"Moje misli su pre svega sa žrtvom. Zahvaljujem se hitnim službama, kao i građanima koji su hrabro intervenisali“, rekao je premijer.

Britanija je već na nogama zbog ubistva dečaka Henrija Novaka, nakon što je u javnosti objavljen snimak sa kamere postavljene na telu policajca koji prikazuje reakciju organa bezbednosti na zločin.





