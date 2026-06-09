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Američki zvaničici podigli su uzbunu zbog, kako navode, "potpuno otkačenog" izraelskog prisluškivanja američkih diplomata koji pregovaraju sa Iranom, zbog čega je Pentagon ovog navodnog saveznika rangirao kao veću kontraobaveštajnu pretnju od pojedinih otvorenih neprijatelja Amerike, prenosi Dejli mejl pisanje Njujork tajmsa.

Foto: Printscreen

Prema ovim obaveštajnim podacima, izraelske tajne službe špijunirale su visoke zvaničnike Trampove administracije, uključujući glavnog predsednikovog pregovarača Stiva Vitkofa i šefa za politiku Pentagona Elbridža Kolbija, kao i drugo američko vojno i vladino osoblje.

Džej Di Vens priznao: "Interesi nam se razilaze“

Voditelj Foks Njuz Džesi Voters rešetao je potpredsednika SAD Džeja Di Vensa pitanjima o ovoj špijunskoj pretnji i o tome koliko je zabrinut zbog činjenice da Izrael prisluškuje Ameriku.

Vens je odbio direktno da komentariše optužbe za špijunažu, ali je priznao jezivu istinu – da Izrael možda nije na istoj strani sa SAD kada je u pitanju mirovni sporazum sa Iranom.

1/3 Vidi galeriju Džej Di Vens na komemoraciji Čarliju Kirku u Arizoni održao je snažan govor u čast svog ubijenog saveznika i prijatelja. Foto: John Locher/AP

"Očigledno je da Izrael i Sjedinjene Države dele mnogo zajedničkih interesa, ali imamo i situacije u kojima nam se interesi razilaze“, izjavio je Vens.

On je istakao da je Trampov glavni cilj da osigura da Iran ne dođe do nuklearnog oružja i priznao da se Tel Avivu možda neće svideti sporazum koji se priprema.

"Mislim da je Tramp u pravu i da možemo da postignemo dugoročno rešenje za iranski nuklearni program. To se Izraelu može dopasti, a i ne mora, ali mi fundamentalno smatramo da je ovo u najboljem interesu Sjedinjenih Američkih Država“, poručio je Vens.

Sukob uprkos primirju

Ovaj špijunski skandal dolazi u trenutku kada su Izrael i Iran razmenili raketnu vatru, optužujući jedan drugog za kršenje krhkog primirja koje je izdejstvovao upravo Donald Tramp.

1/5 Vidi galeriju Premijer Izraela Benjamin Netanjahu i predsednik SAD Donald Tramp Foto: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ALEX WONG / Getty images / Profimedia