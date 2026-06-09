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Pas Čutou, rase border koli, ljubimac kineskog influensera Gua, doživeo je stravičnu sudbinu nakon što su ga lokalni kradljivci oteli i prodali preprodavcu mesa za svega 23 evra (180 juana).

Lopovi su nesrećnog psa pomešali sa lutalicom, iako je na sebi imao ogrlicu i GPS lokator.

Čutou je inače bio prava internet zvezda – više od 1,5 miliona ljudi pratilo je video-snimke njegovih avantura i putovanja sa vlasnikom širom Kine.

pas Čitou Foto: Društvene Mreže

Hronologija tragedije

Upozoravamo da su detalji tragedije uznemirujući!

Drama je počela u maju, kada je Guo otputovao u Gruziju, a svog voljenog ljubimca ostavio na čuvanje roditeljima u ruralnom okrugu Ningling, u centralnoj Kini.

Guov otac je poveo Čutoua na imanje i ostavio ga da čuva automobil dok on radi na farmi. Kada se ujutru vratio, psa više nije bilo. Nadzorne kamere zabeležile su trenutak kada su muškarac i žena na električnom trotinetu prišli i ukrali psa sa ulice.

Saznavši za nestanak, Guo je odmah prekinuo putovanje i vratio se u Kinu, ponudivši nagradu od 637 evra (5.000 juana) za bezbedan povratak svog prijatelja. Nažalost, baterija na GPS lokatoru se u međuvremenu ispraznila, što je lociranje učinilo nemogućim.

pas Čitou Foto: Društvene Mreže

Nakon više od dve nedelje očajničke potrage, Guo je uspeo da pronađe jednog od osumnjičenih u susednom selu.

Lopov je hladnokrvno priznao da je psa još 14. maja prodao trgovcu psima. Istog dana, Čutou je zaklan i poslužen kao obrok u restoranu specijalizovanom za jela od psećeg mesa. Skrhani vlasnik nije uspeo da pronađe čak ni ostatke svog ljubimca, jer ih je mesar iz restorana odavno bacio u smeće.

Snimci sa nadzornih kamera zabeležili su navodne kradljivce pasa kako kradu na električnom biciklu Foto: Društvene Mreže

Da bizarnost bude veća, drski lopov je poručio očajnom vlasniku: "Pas je mrtav, prestani da praviš toliku galamu. Nisam prekršio zakon".

Pravni apsurd: Zašto bi ubice mogle da prođu nekažnjeno?

Nažalost, reči kradljivca oslikavaju surovu pravnu realnost u Kini. Zbog rupa u zakonu, pravda za Čutoua je pod velikim znakom pitanja:

U kineskoj provinciji Henan, gde se incident dogodio, krađa se pravno procesuira samo ako vrednost ukradene robe prelazi 255 evra (2.000 juana).

pas Čitou i njegov vlasnik Foto: Društvene Mreže

Advokati navode da čistokrvni merle border koli na tržištu vredi oko 1.273 evra (10.000 juana). Međutim, Guo je priznao da je psa kupio 2018. godine za tačno 2.000 juana, što slučaj stavlja na samu ivicu zakonskog minimuma za gonjenje.