KRVAVI PIR ELEKTRIČARA! Zverski izbo partnerku 31 PUT! Ono što je uradio nakon zločina dodatno je šokiralo javnost, reči sudije LEDE KRV U ŽILAMA
Muškarac koji je 31 put izbo nožem svoju partnerku pre nego što je digao u vazduh njihov zajednički dom osuđen je na doživotnu robiju sa minimalnom kaznom od 23 godine.
Klifton Džordž (45) je ubio Anabel Ruk (46) u napadu besa u njihovoj kući u Stouk Njuingtonu, severnom Londonu, u noći 16. juna prošle godine, nakon što mu je rekla da prekida njihovu desetogodišnju vezu.
Nakon što ju je udario i davio, zgrabio je kuhinjski nož i više puta je izbo nožem. Nakon ubistva, Džordž je podmetnuo požar u podrumu, što je izazvalo eksploziju gasne boce i zahvatilo kuću.
Kazna i obrazloženje sudije
Sudija konstebl KC u Krunskom sudu u Snersbruku u utorak je osudio Džordža na doživotnu kaznu zatvora, naređujući mu da odsluži najmanje 23 godine pre nego što stekne pravo na uslovni otpust.
Sudija je napomenuo da je Džordž, električar koji je radio na velikim projektima kao što su Krosrejl i produženje Severne linije, bio prijateljski nastrojen i zabavan, ali je imao i "drugu, problematičniju stranu svog karaktera".
"Pojavila se slika vašeg velikog besa, jarosti i nestabilnosti", rekao je sudija, napominjući da je Džordž imao "umeren temperament" koji je mogao biti izazvan trivijalnim stvarima i "onim što je on doživljavao kao uvrede".
Govoreći o žrtvi, sudija je rekao da su svedočenja prijatelja i porodice stvorila „blistavu sliku“ o njoj kao nekome ko je bio "ljubazan, brižan, duhovit i altruističan, nekome čiji je instinkt bio da bude podrška, da sluša i da učini živote drugih boljim".
Odbacio je Džordžinu tvrdnju na suđenju da ga je Ruk isprovocirao gurajući ga, rekavši da je takvo ponašanje "potpuno nespojivo sa njenim karakterom".
"Plašila te se, plašila se tvog besa", rekao je sudija Džordžu. "U napadu besa i ljutnje, brutalno si izbo Anabel na smrt".
Dodao je da je čak i nakon ubistva i eksplozije, Džordž "ostao fiksiran na svoje egocentrično uverenje da ga je Anabel izdala".
Porodične izjave
Otac Anabel Ruk, penzionisani sudija Old Bejlija Piter Ruk, opisao je Džordža kao "potpuno sebičnog", dok ga je njena majka, Suzana Ruk, nazvala "zlim, potpuno narcisoidnim i poremećenim čovekom".
Dajući izjavu sudu o uticaju zločina na njenu porodicu, gospođa Ruk je suzbijala suze dok je odavala počast svojoj "optimističnoj, pristupačnoj i veseloj" ćerki. "Smatramo da je Klifton izdao poverenje koje smo mu ukazali. Primili smo ga u porodicu na svaki mogući način", rekla je.
"S obzirom na njegov kratak fitilj, posebno kada je pijan, jasno nam je da zbog svoje nesposobnosti da razume i reši sopstvene probleme, on jeste, bio je i ostaće opasan čovek", dodala je.
Sestra žrtve, Sofi, rekla je sudu: "Bez Anabel, manje je radosti i manje nade". Rekla je da se porodica bori sa "bolnim pitanjem da li smo mogli da učinimo više da joj pomognemo da pobegne" nakon ubistva.
(Kurir.rs/indeks)