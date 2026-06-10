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Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš izjavio je da je duboko uznemiren zbog obnovljene eskalacije na Bliskom istoku i poručio sukobljenim stranama da svi napadi moraju odmah da prestanu.

"Duboko sam uznemiren zbog obnovljene eskalacije na Bliskom istoku. Svi napadi moraju odmah da prestanu. Primirja u Libanu, Iranu i Gazi moraju u potpunosti da se poštuju", naveo je Gutereš u objavi na društvenoj mreži Iks.

Prema njegovim rečima, moraju da se izbegnu svi koraci koji bi mogli da potkopaju tekuće diplomatske napore.

"Takođe sam duboko zabrinut zbog odluke Izraela da zatvori prelaze koji vode u Gazu i ponavljam svoj poziv za hitno ponovno otvaranje svih prelaza kako bi se osigurao brz, bezbedan i nesmetan prolaz humanitarne pomoći u velikim razmerama širom Gaze", dodao je on.

Prema njegovoj oceni, ne postoji vojno rešenje za sukobe na Bliskom istoku.

"Jedini put napred je kroz dijalog i pregovore. Pozivam sve zainteresovane da rade na diplomatskim rešenjima koja unapređuju regionalni i međunarodni mir i bezbednost", zaključio je generalni sekretar UN.

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