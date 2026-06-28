OD ĆERKE FARMERA DO KRALJICE KARTELA, LIKVIDIRANA U 21. GODINI: Zvali su je "Damom smrti"! Priča o najopasnijoj šefici podzemlja Mariji ledi krv u žilama
Marija Gvadalupe Lopez Eskivel, poznatija pod nadimkom La Katrina, "Dama smrti", ostala je upamćena kao jedna od najmlađih i najzloglasnijih žena povezanih sa meksičkim narko-kartelima. Njena priča godinama privlači pažnju javnosti jer je za svega nekoliko godina prošla put od devojke iz mirne porodice do osobe koja je u kriminalnim krugovima stekla reputaciju nemilosrdnog vođe.
La Katrina je dospela u centar pažnje 2020. godine, kada je sa pripadnicima Kartela nove generacije Halisko (CJNG) učestvovala u oružanom sukobu sa meksičkom vojskom, Nacionalnom gardom i policijom u saveznoj državi Mičoakan. Tokom krvavog obračuna teško je ranjena, a ubrzo je podlegla povredama u bolnici. Prema tadašnjim izveštajima, jedan od hitaca pogodio ju je u vrat.
Važila za "šeficu podzemlja"
Iako je u trenutku smrti imala samo 21 godinu, iza sebe je već imala ozbiljnu kriminalnu biografiju. Njeno ime bilo je povezivano sa iznudama, otmicama i plaćenim likvidacijama, a važila je za jednu od najuticajnijih žena u okviru lokalnih struktura kartela.
Ono što je mnoge iznenadilo jeste njeno poreklo. Rođena je u porodici zemljoradnika i domaćice, a detinjstvo je provela u mestu Tepalkatepek. Ljudi koji su je poznavali govorili su da je bila mirna devojčica, dobra učenica i dete koje nije odudaralo od svojih vršnjaka.
- Bila je fino dete i imala je dobre ocene. Međutim, više ju je privlačio život na ulici, vožnja motora i društvo koje ju je kasnije odvelo u svet kriminala - pričali su svojevremeno poznanici.
Prema navodima lokalnih medija, još kao tinejdžerka počela je da posećuje žurke i okupljanja povezana sa kriminalnim miljeom, da bi 2017. godine napustila porodični dom i pridružila se ljudima bliskim kartelu.
Vlasti je povezivale sa iznudama, otmicama, ubistvima...
Sudbonosan trenutak bio je poznanstvo sa jednim pripadnikom kriminalne grupe koji ju je odveo u Agvililju, grad koji važi za jedno od uporišta narko-kartela u tom delu Meksika. Tamo je počela saradnju sa grupom M2, ogrankom zloglasnog kartela nove generacije Halisko.
Tokom narednih godina brzo je napredovala u hijerarhiji organizacije. Vlasti su je dovodile u vezu sa brojnim krivičnim delima, među kojima su iznude, otmice i naručena ubistva. Navodno je raspolagala i mrežom doušnika koje je redovno plaćala kako bi dobijala informacije o kretanju rivala i bezbednosnih snaga.
Prepoznatljiv znak bila joj je tetovaža "Katrine" na nozi, po kojoj je i identifikovana nakon sukoba sa policijom i vojskom.
Njena smrt izazvala je veliku pažnju meksičke javnosti, ne samo zbog brutalnosti obračuna, već i zbog činjenice da je jedna mlada žena za kratko vreme uspela da izgradi zastrašujuću reputaciju u svetu kojim tradicionalno dominiraju muškarci.
I danas, nekoliko godina kasnije, ime La Katrina ostaje simbol jednog od najkrvavijih perioda obračuna između meksičkih bezbednosnih snaga i moćnih narko-kartela.
Kurir.rs