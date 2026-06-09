ISTORIJSKI REKORD DESNICE U NEMAČKOJ: AfD raste na 29 odsto, kancelaru Mercu preti smena unutar stranke?!
Krajnje desna stranka Alternativa za Nemačku (AfD) dostigla je novi istorijski maksimum.
Prema najnovijoj anketi instituta INSA, čak 35 odsto ispitanika izjavilo je da bi moglo da zamisli da glasa za AfD, čime je ova stranka nadmašila ukupni birački potencijal vladajućeg demokršćanskog saveza CDU/CSU kancelara Fridriha Merca.
Da se izbori održavaju sledeće nedelje, AfD bi bio ubedljivo prvi sa 29 odsto podrške, čime je dodatno učvrstio višemesečno vođstvo na političkoj sceni.
Potop Merca i CDU
Sa druge strane, vladajući blok CDU/CSU doživeo je težak pad na 21 odsto podrške, što je preko sedam procenata manje u odnosu na izbore održane u februaru 2025. godine.
Glavni razlog za oštar pad popularnosti kancelara Merca je opšte nezadovoljstvo ekonomskom situacijom u zemlji, stalni sukobi unutar vladajuće koalicije oko budžeta, kao i kontroverzne reforme koje uključuju vojni rok, penzioni sistem i smanjenje socijalnih davanja.
Pritisak na kancelara je ogroman jer istraživanja agencije Forsa pokazuju da je čak 84 do 85 odsto građana nezadovoljno Merzovim radom, dok ga podržava svega 13 do 14 odsto ispitanika. U Berlinu su već održani masovni protesti na kojima su hiljade ljudi zahtevale njegovu ostavku, uz antiimigrantske i desničarske parole.
Naslednik Vist?
Mediji iz Nemačke uveliko pišu o unutarstranačkom buntu u CDU i spekulacijama o smeni lidera. Kao Mercov potencijalni naslednik pominje se Hendrik Vist, premijer najmnogoljudnije savezne pokrajine Severne Rajne-Vestfalije, iako vlada ove navode odbacuje.
Na trećem mestu ankete nalaze se Zeleni sa 14,5 odsto podrške, čime su pretekli Socijaldemokratsku partiju koja je pala na svega 12 odsto. Levica zauzima peto mesto sa 10,5 odsto.
Uprkos velikom rastu desnice, nemačko društvo ostaje duboko podeljeno jer je skoro polovina ispitanika, tačnije 49 odsto njih, naglasila da ni pod kojim uslovima ne bi glasala za AfD, dok 31 odsto građana u potpunosti isključuje glasanje za CDU/CSU.
(Kurir.rs/Index)