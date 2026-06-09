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Krajnje desna stranka Alternativa za Nemačku (AfD) dostigla je novi istorijski maksimum.

Prema najnovijoj anketi instituta INSA, čak 35 odsto ispitanika izjavilo je da bi moglo da zamisli da glasa za AfD, čime je ova stranka nadmašila ukupni birački potencijal vladajućeg demokršćanskog saveza CDU/CSU kancelara Fridriha Merca.

Da se izbori održavaju sledeće nedelje, AfD bi bio ubedljivo prvi sa 29 odsto podrške, čime je dodatno učvrstio višemesečno vođstvo na političkoj sceni.

Potop Merca i CDU

Sa druge strane, vladajući blok CDU/CSU doživeo je težak pad na 21 odsto podrške, što je preko sedam procenata manje u odnosu na izbore održane u februaru 2025. godine.

1/12 Vidi galeriju Vođa AfD-a Foto: Instagram, EPA Michael Buholzer, EPA Soeren Stache Pool

Glavni razlog za oštar pad popularnosti kancelara Merca je opšte nezadovoljstvo ekonomskom situacijom u zemlji, stalni sukobi unutar vladajuće koalicije oko budžeta, kao i kontroverzne reforme koje uključuju vojni rok, penzioni sistem i smanjenje socijalnih davanja.

Pritisak na kancelara je ogroman jer istraživanja agencije Forsa pokazuju da je čak 84 do 85 odsto građana nezadovoljno Merzovim radom, dok ga podržava svega 13 do 14 odsto ispitanika. U Berlinu su već održani masovni protesti na kojima su hiljade ljudi zahtevale njegovu ostavku, uz antiimigrantske i desničarske parole.

Naslednik Vist?

Mediji iz Nemačke uveliko pišu o unutarstranačkom buntu u CDU i spekulacijama o smeni lidera. Kao Mercov potencijalni naslednik pominje se Hendrik Vist, premijer najmnogoljudnije savezne pokrajine Severne Rajne-Vestfalije, iako vlada ove navode odbacuje.

1/4 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: Michael Probst/AP, RONALD WITTEK/EPA

Na trećem mestu ankete nalaze se Zeleni sa 14,5 odsto podrške, čime su pretekli Socijaldemokratsku partiju koja je pala na svega 12 odsto. Levica zauzima peto mesto sa 10,5 odsto.