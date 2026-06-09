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Najmanje tri osobe povređene su danas tokom nasilnog obračuna avganistanskih vlasti sa demonstrantima koji su se protivili zatvaranju više od deset žena zbog kršenja pravila o oblačenju.

Prema izjavama očevidaca, naoružana policija zapucala je tokom protesta u kom je učestvovalo više od 100 ljudi u gradu Herat.

Protesti su u Avganistanu retki otkako su vlast u zemlji 2021. godine preuzeli Talibani, nakon haotičnog povlačenja snaga predvođenih Sjedinjenim Američkim Državama.

Od tada su uvedena stroga pravila zasnovana na rigidnom tumačenju šerijatskog prava. Ona uključuju drakonska ograničenja za žene i devojčice, među kojima su zabrana obrazovanja posle osnovne škole i stroga pravila o oblačenju u javnosti. Neslaganje sa odlukama vlasti se ne toleriše, a protesti su zabranjeni.

Prema važećim propisima, žene smeju da izlaze u javnost potpuno pokrivene - noseći maramu i dugu odeću koja prekriva celo telo, kao i pokriveno lice, a da se vide samo oči. Sprovođenje tih pravila nadgleda Ministarstvo za promociju vrline i sprečavanje poroka, institucija koja u javnosti izaziva strah.

Specijalni istražitelj Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Avganistanu Ričard Benet izjavio je da je "uznemiren prekomernom upotrebom sile protiv, kako se čini, mirnih demonstranata u Heratu".

U objavi na Iksu poručio je da odgovorni za nasilje moraju biti pozvani na odgovornost.

"Vreme je da se smanje tenzije, da se poštuje sloboda izražavanja građana, posebno žena i devojčica i da se izbegne dalja šteta", naveo je Benet.

U nedelju je Misija Ujedinjenih nacija za pomoć Avganistanu (UNAMA) saopštila na Iksu da su hapšenja i pritvaranja žena u Heratu zbog navodnog kršenja pravila o oblačenju izazvala "ozbiljnu zabrinutost u pogledu ljudskih prava".

UNAMA je podsetila da je i prošle godine izražavala zabrinutost zbog sličnih hapšenja u Kabulu.

Jedan posmatrač rekao je za AP anonimno da su monitori potvrdili najmanje 16 hapšenja i pritvaranja u Heratu od petka, uključujući i hapšenje jedne trudnice, zbog navodnog nepoštovanja propisanih pravila oblačenja.

Ministarstvo za promociju vrline i sprečavanje poroka Avganistana odbacilo je izveštaje o hapšenjima i pritvaranjima žena u toj zemlji.

"Navodi koji se šire o tome da su žene hapšene u Heratu u potpunosti su glasine", saopštilo je Ministarstvo, dodajući da je nošenje "hidžaba božanska zapovest i zakon koji smo dužni da sprovodimo".

Tokom prošlonedeljne molitve petkom, imami u džamijama u Heratu čitali su obaveštenja u ime Ministarstva za promociju vrline i sprečavanje poroka, u kojima je navedeno da ženama nije dozvoljeno da napuštaju domove bez nošenja hidžaba.

Posmatrač za ljudska prava naveo je da su hapšenja i pritvaranja počela ubrzo nakon tih objava.