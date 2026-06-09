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Bugarska više neće slati oružje Ukrajini, izjavio je danas ministar odbrane Dimitar Stojanov.

"Već smo jasno rekli da se rat u Ukrajini neće rešiti na bojnom polju. Svedoci smo rata iscrpljivanja i bez obzira na količinu nagomilanog naoružanja, jedini rezultat je gubitak ljudskih života", rekao je Stojanov novinarima u Sofiji.

On je dodao da su Ukrajini potrebni ljudi, a ne dodatno oružje.

"Ukrajina već ima dovoljno oružja i ne planiramo da isporučujemo nova sredstva ukrajinskoj vojsci", rekao je Stojanov.

Bugarski premijer Rumen Radev, čija je vlada stupila na dužnost nakon ubedljive pobede na izborima u aprilu, godinama se protivi naoružavanju Ukrajine i zalaže se za "diplomatska rešenja".

Pružali pomoć od februara 2022.

Bugarska, koja je članica NATO i Evropske unije, pružala je vojnu pomoć Ukrajini od kada je Rusija pokrenula invaziju 2022. godine.

Isporuke, uglavnom naoružanja sovjetske proizvodnje, imale su značajnu ulogu u ranim fazama rata, ali su zbog političkih kontroverzi u zemlji često realizovane preko trećih država.

Stojanov je poručio da je vreme da se strane vrate za pregovarački sto "kako bi se tražio pravedan mir koji će biti definisan od obe strane".

"Naravno, uloga Evropske unije je izuzetno važna", rekao je on, dodajući da bi EU teško mogla da preuzme ulogu posrednika, "iz prostog razloga što je i sama pružala podršku Ukrajini u ovom ratu".

Stojanov je takođe najavio da Bugarska planira da do 2030. godine poveća izdvajanja za odbranu na pet odsto bruto domaćeg proizvoda.