Planeta
OPTUŽEN ZA ŠPIJUNAŽU ZA IRAN: Izraelska policija uhapsila muškarca iz Haife
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Izraelska policija i Bezbednosna agencija (Šin Bet) saopštile su da je uhapšen muškarac star 44 godine iz Haife zbog špijunaže za Iran.
On se tereti za obavljanje raznih zadataka za iranskog obaveštajnog agenta između januara i marta, prenosi izraelska agencija TPS.
Njegovi zadaci su uključivali fotografisanje osetljivih lokacija, a zauzvrat je primao digitalnu valutu.
Dodaje se i da će optužnica protiv njega biti podignuta u narednim danima.
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