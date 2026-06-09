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Prvi snimak francuskog borbenog aviona Rafal koji obara dron iznad Letonije pojavio se na društvenim mrežama.

Incident ističe kako se rat dronovima, izazvan ruskom invazijom na Ukrajinu, sve više preliva preko granica Alijanse i potvrđuje rastuću i ozbiljnu pretnju koju dronovi predstavljaju za protivvazdušnu odbranu zemalja članica NATO-a na istočnom krilu Evrope.

Francusko ratno vazduhoplovstvo potvrdilo je da su se njihovi avioni Rafal, trenutno stacionirani u susednoj Litvaniji, uzleteli nakon što je dron otkriven u letonskom vazdušnom prostoru.

Nakon brze vizuelne i tehničke identifikacije letelice, jedan od francuskih lovaca je uspešno oborio letelicu iznad nenaseljenog područja.

Zvanični Pariz je izdao saopštenje o operaciji, naglašavajući da je uspešno presretanje "dokaz posvećenosti francuskih oružanih snaga bezbednosti istočnog krila Evrope".

Francuski borbeni avioni su obično uključeni u redovnu misiju NATO-a za kontrolu vazdušnog prostora Baltika iz vojne baze Šauljaj u Litvaniji.

Lovci su obično naoružani MICA raketama

Iako ovo nije prvi put da je NATO lovac oborio dron u baltičkom regionu, specifičnost ovog događaja leži u činjenici da je ceo incident prvi put u istoriji snimljen kamerom.

Na društvenim mrežama su se brzo pojavila najmanje dva SNIMKA, prvi prikazuje tačan trenutak kada francuski Rafal ispaljuje raketu, nakon čega sledi eksplozija nekoliko sekundi kasnije, dok drugi video prikazuje dramatične posledice obaranja iz potpuno drugog ugla.

Vojni analitičari ističu da su letelice u ovoj misiji obično naoružane naprednim MICA raketama. Reč je o raketama vazduh-vazduh srednjeg dometa koje mogu da koriste radarsko ili infracrveno navođenje, a zahvaljujući sistemu navođenja potiskom koji im omogućava izuzetno manevarsku upravljivost, njihov maksimalni domet se procenjuje na oko 60 kilometara.

Dron je uleteo iz pravca Rusije, objavljena je narandžasta uzbuna

Hronologija incidenta pokazuje da su letonske oružane snage ujutru prvo proglasile žutu uzbunu za okruge Ludža, Balvi i Aluksne, nakon čega su NATO lovci podignuti na dužnost.

U 9:40 časova uzbuna je podignuta na viši, narandžasti nivo za područja Ludže i Rezeknea, kada je definitivno potvrđeno da je nepoznati borbeni avion ušao u letonski vazdušni prostor, a vojni portparol je potvrdio Rojtersu da je dron ušao u Letoniju direktno sa teritorije Ruske Federacije.

Tokom trajanja pretnje, izdato je upozorenje lokalnom stanovništvu da ostane u zatvorenom prostoru, zatvori vrata i prozore i strogo se pridržava bezbednosnih uputstava, uz napomenu da ne smeju da prilaze sumnjivim objektima.

U 10:05 časova letonska vojska je zvanično potvrdila da su NATO lovci iznad područja Rezeknea oborili strani dron iznad župe Berzgale, lokacije udaljene manje od 30 kilometara od ruske granice.

NATO misija "Vazdušna policija Baltika" štiti vazdušni prostor Estonije, Letonije i Litvanije, koje nemaju sopstvene borbene avione, od 2004. godine.