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Ukrajinska poreska služba saopštila je da je otkrila tragove velike šeme iznošenja kapitala i pranja novca kroz lažno prikazanu međunarodnu trgovinu vrednu oko 4,5 milijardi dolara, u koju je uključeno više hiljada fiktivnih kompanija.

Više od 2.300 ukrajinskih kompanija obavilo je sporne spoljnotrgovinske transakcije, nakon čega su mnoge praktično nestale iz poslovnih evidencija, prenosi Kijev independent.

Poreska služba navodi da su sumnju izazvale kompanije čiji su vlasnici ili direktori istovremeno upravljali stotinama drugih preduzeća.

Direktorka ukrajinske Državne poreske službe Lesja Karnauh izjavila je da je identifikovano sedam osoba koje su istovremeno osnivači ili direktori više od 500 kompanija, dok je pod njihovom kontrolom ukupno više od 7.000 poslovnih subjekata.

Istraga je pokazala i da su mnoge sumnjive firme koristile iste IP adrese, podnosile izveštaje sa zajedničkih računarskih mreža i bile registrovane na identičnim adresama.

U Kijevu je na jednoj adresi registrovano čak 20 kompanija, dok su u Lavovu dve adrese bile sedište za 10, odnosno 13 firmi. Slučaj je otkriven nakon što je ukrajinska centralna banka prijavila veliki broj kršenja propisanih rokova za završetak međunarodnih platnih transakcija u periodu od 2024. do prvog kvartala 2026. godine.

Poreska služba je pripremila analitičke izveštaje o 557 kompanija i proslediće ih ukrajinskom tužilaštvu koje će odlučiti o daljim koracima.