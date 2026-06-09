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Evropska komisija predložila je novi dodatak predstojećem, 21. paketu sankcija Evropske unije protiv Rusije, koji podrazumeva potpunu zabranu ulaska u EU za sve pojedince koji su se borili na ruskoj strani u ratu protiv Ukrajine, javlja novinar Evropske pravde iz Brisela, pozivajući se na zvaničnu izjavu predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen od 9. juna.

Ovaj predlog zakonski bi zabranio svim ruskim učesnicima u ratu protiv Ukrajine da pređu granice Evropske unije.

Evropa ostaje zatvorena za ruske vojnike

"Predlažemo po prvi put zabranu ulaska u Evropsku uniju za svakoga ko je služio u Oružanim snagama Rusije od početka rata“, izjavila je Fon der Lajen.

Ona je posebno naglasila da Evropa ostaje potpuno zatvorena za svakoga ko je na bilo koji način učestvovao u invaziji na Ukrajinu.