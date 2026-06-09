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Načelnik Generalštaba Odbrambenih snaga Izraela (IDF) general-potpukovnik Ejal Zamir izjavio je danas da je Izrael planirao da zada "značajniji i teži udarac" režimu u Teheranu.

"Svi naši odbrambeni i ofanzivni sistemi bili su u pripravnosti i spremni. Presreli smo pretnje koje su nam upućene i brzo i snažno udarili u Iranu", rekao je on, osvrćući se na nedavnu razmenu vatre između dve zemlje.

Prema njegovoj oceni, "napad koji su izvršili u Iranu bio je priprema za mnogo značajniji i teži udarac".

"Spremni smo da uzvratimo i zadamo još jedan težak i dubok udarac Iranu", istakao je on.

1/8 Vidi galeriju Napadi na Teheran u Iranu Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

Kako je naveo, IDF je održavao i nastavlja da održava neposrednu spremnost i pripravnost za povratak borbama u Iranu.

"Iranski pokušaj da diktira uslove i promeni stvarnost će da propadne. Nastavićemo da delujemo i produbljujemo štetu terorističkoj organizaciji Hezbolah i da branimo naše zajednice na severu", rekao je Zamir tokom posete vojnoj vežbi, prenosi Tajms of Izrael.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu je, prema izveštajima, odobrio dublji udar na Iran, ali ga je otkazao pod pritiskom američkog predsednika Donalda Trampa.