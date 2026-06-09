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Zajednička konferencija sa liderima nordijskih i baltičkih zemalja

Zajednička konferencija sa liderima nordijskih i baltičkih zemalja

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Ukrajina je u boljoj poziciji na bojnom polju nego ranije, ali situacija ostaje veoma teška, izjavio je danasukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Zelenski je, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa liderima nordijskih i baltičkih zemalja u Talinu, rekao da su za jačanje pozicije Ukrajine potrebni pritisci na Rusiju, i na njenog predsednika Vladimira Putina, prenosi Ukrinform.

"Potrebne su nam sankcije i veći pritisak na Putina. Svaki novi paket sankcija od Evropske unije, Evrope, Britanije, Kanade, Norveške, različitih zemalja, svi ovi koraci pritiska su veoma važni. Drugo, moramo pokazati snažnu poziciju Ukrajine. To zavisi, posebno, od situacije na bojnom polju. Zahvaljujući našim vojnicima, sada smo u dobroj poziciji. Veoma je, veoma teško, ali bolje.

"Mnogo bolje nego što je bilo“, rekao je Zelenski.

Zelenski je dodao da je Ukrajina pokazala saveznicima "ko je spreman za mir a ko nije", time što je on u pismu pozvao Putina na neposredan sastanak, što je ruski lider odbio.