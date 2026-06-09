Slušaj vest

Poljski premijer Donald Tusk uputio je direktan apel ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom da hitno pronađe kompromisno rešenje za naziv sporne vojne jedinice, upozorivši ga da ne sme da upropasti solidarnost koju su Poljaci iskazali prema njegovoj zemlji.

Tusk je poručio da lideri obe države moraju naći kreativno rešenje koje će omogućiti Ukrajini da slavi svoje vojnike, ali i da istovremeno oda dužnu poštu žrtvama stravičnih zločina koji su počinjeni nad poljskim narodom.

Jedinica sarađivala sa nacistima, ubijala Poljake, Čehe i Jevreje

Ova oštra diplomatska reakcija usledila je nakon sporne odluke Kijeva da jedna ukrajinska vojna jedinica dobije naziv "Heroji Ukrajinske ustaničke armije" (UPA).

Ova organizacija je tokom Drugog svetskog rata sarađivala sa Hitlerovim nacistima i sprovodila brutalno etničko čišćenje i masovne zločine nad Poljacima, Česima i Jevrejima.

Tusk zamera Kijevu nedostatak mudrosti i empatije

Komentarišući potez Zelenskog, koji je ovim nazivom želeo da podigne moral vojnicima na frontu, Tusk je naglasio da, iako smatra da odluka nije primarno uperena protiv Poljske, Kijevu ozbiljno zamera nedostatak istorijske osetljivosti.

1/7 Vidi galeriju Poljski premijer Donald Tusk Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP, OLIVIER MATTHYS/EPA

"Zameram ukrajinskoj strani nedostatak političke empatije i racionalnog promišljanja naših zajedničkih interesa", izjavio je poljski premijer nakon sednice Vlade, dodajući da su dosadašnji diplomatski napori imali određen, ali nedovoljan efekat.

Tusk je podvukao da je na samoj Ukrajini da smiri narasle tenzije, ali je istovremeno pozvao i domaću javnost na smirivanje strasti, podsećajući na ključni geopolitički interes Varšave.

"U interesu Poljske jeste deeskalacija tih emocija, jer efikasna podrška Ukrajini u ratu s Rusijom ostaje naš prioritet. Ukrajina ne sme da izgubi ovaj rat. Ako Ukrajina pretrpi poraz, Poljska će se obreti u dramatično težoj situaciji", ukazao je premijer.

Blokada evropskog puta i zahtev za oduzimanje najvišeg ordena

Sa druge strane, politička kriza u Varšavi se produbljuje, pošto predsednik Poljske Karol Navrocki preti radikalnim merama. Navrocki je otvoreno zapretio uskraćivanjem poljske podrške evropskim ambicijama Kijeva, na šta je premijer Tusk odgovorio stavom da Poljska "neće trgovati podrškom", ali da Ukrajina u Evropsku uniju može ući tek kada ispuni apsolutno sve uslove.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

Tusk je otkrio da je u neposrednom kontaktu sa predsednikom Navrockim kako bi ga ubedio da sa poljske strane ne bude eskalacije, te da se pruži šansa Ukrajincima da povuku odluku ili nađu manje bolno rešenje.

Ipak, poljski predsednik je već preduzeo radikalne korake. Navrocki je zvanično zatražio od državne komisije da se predsedniku Volodimiru Zelenskom oduzme Orden Belog orla – najviše i najstarije poljsko odlikovanje koje potiče još iz 18. veka.