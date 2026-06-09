Uzimajući u obzir potencijal za napad na kritičnu civilnu i vojnu infrastrukturu na ruskoj teritoriji, američko nuklearno oružje raspoređeno u Evropi je u suštini strateško, rekao je Belousov.
Šef ruske delegacije
RUSIJA UPOZORILA AMERIKU: Povucite nuklearno oružje iz Evrope
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Rusija insistira da se američko nuklearno oružje povuče iz Evrope i da se demontira kompletna infrastruktura za njegovo raspoređivanje, izjavio je šef ruske delegacije na Konferenciji za pregled Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja Andrej Belousov.
"Uzimajući u obzir potencijal za napad na kritičnu civilnu i vojnu infrastrukturu na ruskoj teritoriji, američko nuklearno oružje raspoređeno u Evropi je u suštini strateško", rekao je Belousov tokom sastanka, prenosi TASS.
On je dodao da Rusija insistira da se američko nuklearno oružje povuče iz Evrope, vrati u Sjedinjene Američke Države, a da se sva infrastruktura za nuklearno raspoređivanje u Evropi demontira.
Kurir,rs/TASS
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