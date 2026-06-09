Slušaj vest

Državna policija Arkanzasa objavila je snimak sa kamere u vozilu koji prikazuje poteru velikom brzinom u Kamdenu koja se završila tako što je automobil sleteo sa puta, udario u banderu i više puta se prevrnuo, a tokom prevrtanja četvoromesečno dete ispalo je iz vozila.

U vozilu je bilo još troje dece. Nijedno od njih nije nosilo sigurnosni pojas, ali nisu imali veće povrede, rekli su zvaničnici.

- Taj roditelj je svesno odlučio da se uključi u tu aktivnost sa četvoro dece u automobilu, i to bez pojasa, to je apsolutno užasno - rekao je pukovnik Majk Hagar, koji je dodao da policajci nisu imali pojma da su deca u automobilu i da bi drugačije sproveli poteru da su imali tu informaciju.

Vozač koji je pobegao identifikovan je kao 28-godišnji Tajris Flečer. On se sada suočava sa nekoliko optužbi, uključujući četiri tačke optužnice za ugrožavanje dobrobiti deteta, posedovanje oštećenog vatrenog oružja, posedovanje kontrolisane supstance i vožnju bez vozačke dozvole.

Policija je prvobitno pokušala da zaustavi Flečera zbog jednostavnog saobraćajnog prekršaja pre nego što je pobegao. Hagar je rekao da u ovim situacijama početni razlog za pokušaj zaustavljanja nekoga nije važan. Reakcija vozača je ta koja dovodi do potere.

- Ljudi ne beže tako zbog kazne za nevezivanje pojasa. Znamo da kada beže, postoji razlog zašto. Uključeni su u kriminalne aktivnosti - rekao je Hagar.

Na snimku policajca sa kamere u automobilu, vidi se više policajaca kako odvode decu od vozila i proveravaju ih da li imaju povreda. U jednom trenutku, policajci daju deci vodu i nalepnice. Hagar kaže da su prekršili bezbednosne protokole približavanjem vozilu, ali mu je drago što jesu.